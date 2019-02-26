Ricardo Velez enviou carta recomendando a orientação Crédito: Divulgação/TV MEC

Até o momento, nenhuma escola estadual ou particular do Espírito Santo recebeu a carta do ministro Ricardo Vélez Rodríguez com tais pedidos. A Sedu diz não ter sido consultada previamente a respeito do assunto e afirma que tomou conhecimento das orientações do MEC pela imprensa. O Sindicato das empresas particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES) também não tem relatos de escolas particulares do Estado que tenham recebido a carta do MEC.

"Como órgão gestor da rede estadual de ensino, a Sedu reitera que seus diretores não deverão, mesmo que voluntariamente, produzir nem divulgar imagens dos alunos de sua escola para fins alheios às atividades desta Secretaria. Ainda hoje (terça-feira), todos os gestores da rede estadual serão comunicados da decisão", diz nota encaminha pela Sedu.

Mensagem do MEC Crédito: Reprodução

Liberdade para definir parte pedagógica

De acordo com o professor Moacir Lelles, presidente do Sinepe, as escolas particulares do Estado têm liberdade para decidir se vão ou não seguir as orientações da carta do MEC, uma vez que as definições sobre parte pedagógica fica a cargo de cada escola.

"A gente chegou a pensar que fosse fake news. Aqui ainda não tenho conhecimento de quem tenha recebido essa carta. Mas nossa posição é de que a parte pedagógica fica a critério de cada escola. Com relação ao hino nacional, acho que é uma questão de cidadania. Na minha época, a gente cantava o hino na escola, hoje tem crianças que não sabem cantar. Mas é com relação à obrigatoriedade que a gente tem dúvida. Se for um exigência do ministério, nós vamos ter que cumprir", comentou Lelles.

Your browser does not support the audio element. Sedu descarta filmar alunos ao cantar hino nacional nas escolas do ES

O que diz a carta do MEC

O Ministério da Educação (MEC) enviou às escolas brasileiras uma mensagem por e-mail em que solicita que os alunos cantem o hino nacional no primeiro dia da volta às aulas, e que o momento seja registrado em vídeo para ser enviado ao governo federal. As informações são do Blog Renata Cafardo, para o Estadão.

A mensagem pede ainda que seja lida para as crianças uma carta do ministro Ricardo Vélez Rodríguez. O texto termina com o slogan do governo “Brasil acima de tudo. Deus acima de todos.”

“Solicita-se, por último, que um representante da escola filme (pode ser com celular) trechos curtos da leitura da carta e da execução do hino nacional. E que, em seguida, envie o arquivo de vídeo (em tamanho menor do que 25 MB) com os dados da escola”, diz o corpo do e-mail.