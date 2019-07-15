Sedu absolve um dos professores acusados de assédio na Serra

Publicado em 15 de julho de 2019 às 19:20
Um dos professores da Escola Estadual Clóvis Borges Miguel, na Serra, que estava sendo investigado por assédio sexual foi absolvido das denúncias pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu). A comissão responsável por apurar o caso em âmbito administrativo concluiu pela absolvição e o professor deve retornar para a sala de aula.
O professor estava afastado desde o dia 1º de julho, quando a Sedu deu início ao processo de apuração da denúncia de assédio sexual que envolvia o servidor. Ele foi o segundo professor a ser alvo de acusações de assédio na escola e foi denunciado por uma aluna à Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente da Assembleia Legislativa.
De acordo com a estudante, de 17 anos, o professor fez comentários a respeito do corpo e da aparência dela, chamando a adolescente de princesa e linda. Em depoimento à Comissão, a aluna disse que demonstrou desconforto com os elogios, o que levou o professor a questionar à adolescente se ela não se achava bonita, pois tinha um corpo bonito, na opinião dele. A mesma estudante também denunciou outro professor da escola, alvo das primeiras acusações.
Ao saber do caso, a Sedu afastou o professor por até 90 dias, instaurando uma investigação interna, conforme publicado no Diário Oficial no dia 4 de julho. Na semana seguinte, o professor foi até a Assembleia Legislativa para prestar esclarecimentos sobre o caso. Ele negou ter feito os comentários e disse que costuma elogiar os estudantes, mas de forma profissional, sem cunho sexual.
Na última sexta-feira (12), a Secretaria publicou no Diário Oficial a revogação da medida de afastamento cautelar do professor, pouco mais de uma semana após iniciar as apurações. Por meio de nota, a Sedu informou que a comissão responsável pela apuração do caso concluiu pela absolvição e o professor deve retornar para a sala de aula, sem dar mais detalhes.
Os outros dois professores continuam sendo investigados por assédio sexual e contra um deles já foi aberto um processo administrativo na Secretaria de Educação. Os casos também estão sendo apurados pela Polícia Civil.
