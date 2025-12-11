Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Homem de 19 anos é preso e Polícia Militar encontra diversos tipos de drogas na casa dele Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um dos chefes do tráfico de drogas da facção Terceiro Comando Puro (TCP) do bairro Guaranhuns, na cidade canela-verde, foi preso nesta quinta-feira (11). No momento em que foi abordado pela Polícia Militar, ele entrava em um carro por aplicativo logo após ao sair de casa, no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha.

Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o suspeito de 19 anos estava com uma arma e foram encontradas diversas drogas dentro da residência dele, entre elas: 2.145 pinos de cocaína, 25 pacotes de escama e 69 frascos de loló. O homem preso, que não teve o nome informado, também possui passagem por homicídio.