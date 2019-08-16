Sarampo no ES: veja cidades com mutirão de vacinação no fim de semana

Pessoas entre 1 e 49 anos de idade devem tomar a vacina contra o sarampo Crédito: Divulgação

vacina contra a doença realizando mutirões neste sábado (17). Confira os locais, horários e documentos necessários para se vacinar. Após o Espírito Santo registrar o primeiro caso de sarampo confirmado e ter três notificações em investigação, os municípios resolveram intensificar acontra a doença realizando mutirões neste sábado (17). Confira os locais, horários e documentos necessários para se vacinar.

GRANDE VITÓRIA

VILA VELHA

Moradores de Vila Velha poderão se proteger contra o sarampo neste sábado (17) em uma ação promovida pela Prefeitura nos Shoppings Vila Velha e Boulevard e nas unidades de saúde dos bairros Terra Vermelha e Santa Rita.

No Shopping Vila Velha, o mutirão ocorrerá das 10h às 21h em um espaço montado na frente do Restaurante Argento. Já no Shopping Boulevard, acontece no 1º piso, no mesmo horário.

Nas unidades de saúde de Terra Vermelha e Santa Rita, a intensificação será das 8h às 17h.

SERRA

Na Serra , a campanha deste sábado (17) ocorrerá nas unidades regionais de saúde dos bairros Jacaraípe e Serra Dourada. As salas de vacinação funcionarão das 8h às 16h30. Além da vacina, o município vai promover atendimento clínico, aferição de pressão arterial, curativo, confecção do Cartão SUS, atendimento na farmácia e no laboratório, entre outros. Esses serviços estarão disponíveis das 7h às 17h.

VIANA

Para quem reside em Viana , o mutirão deste sábado (17) será nas unidades de saúde dos bairros Industrial, Marcilio de Noronha I e II, Primavera, Canaã, Universal, Ipanema, Bom Pastor e Viana Sede, das 8h às 16h.

GUARAPARI

Em Guarapari , a ação deste sábado (17) começa às 8h com término previsto para às 16h. Moradores devem se deslocar para as unidades de saúde dos bairros Meaípe, Kubitschek e Bela Vista, o supermercado Extracenter, em Muquiçaba, e na escola Marinalva, em Santa Mônica.

REGIÃO SUL

IBATIBA

O "Dia D" de vacinação em Ibatiba é neste sábado (17), das 8h às 16h, na unidade de saúde do bairro Novo Horizonte, no centro da cidade.

QUEM DEVE SE VACINAR?

Pessoas entre 1 e 49 anos de idade devem tomar a vacina contra o sarampo. Para se imunizar, é necessário ir até um dos postos de saúde e apresentar o cartão de vacinação, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e documento de identificação.