Sarampo: confirmação de caso provoca corrida aos postos de vacinação

Unidades de saúde amanhecem lotadas, principalmente de pais e mães, que querem proteger seus filhos que não estão com a vacina em dia

Publicado em 24 de agosto de 2019 às 07:25

A confirmação de um caso de sarampo na Grande Vitória provoca uma corrida de capixabas aos postos de saúde em busca de imunização contra a doença. Os exames para confirmação da doença comprovaram que uma moradora de Cariacica, de 19 anos, que esteve em São Paulo entre os dias 14 e 21 de julho, adoeceu na volta ao Espírito Santo. Foi o primeiro caso em seis anos. Há ainda outros dois pacientes com suspeita na região, um em Viana e outro em Vila Velha.

Unidades de saúde amanhecem lotadas, principalmente de pais e mães, que querem proteger seus filhos que não estão com a vacina em dia. A Secretaria de Estado da Saúde, a Sesa, orienta que todas as pessoas com mais de seis meses de idade precisam verificar o cartão de vacinação e se imunizar contra a doença. Uma pessoa infectada pode transmitir sarampo para até outras 12.

FILA E ESPERA

Em Vila Velha, um posto de saúde de Coqueiral de Itaparica tinha mais de 150 pacientes na manhã desta quinta-feira (15). Muitas mães acabaram perdendo a paciência de tanto que esperaram na unidade. Valentina Vieira, que foi levar a filha para ser vacinada, é uma delas. "Estou aqui na fila tem duas horas, três. Até perdi a conta. Fora que tem muita gente na frente e a gente não sabe se os funcionários vão parar para fazer almoço, enquanto isso a gente está com criança pequena e eu acho isso totalmente um descaso", reclama.

Além da confirmação da paciente capixaba que adoeceu com sarampo, o aumento no número de casos em outros vizinhos também assustam os moradores do Espírito Santo. Desde a primeira semana de 2019, o Brasil registrou 1.388 casos confirmados de sarampo, sendo que 1.322 deles (95,2%) ocorreram no Rio de Janeiro, na Bahia, em São Paulo e no Paraná.

Sarampo: Rosângela Furtado decidiu levar logo o neto no posto de saúde Crédito: Caíque Verli

A Rosângela Furtado decidiu levar logo o neto no posto de saúde. "Nós somos divisa com Bahia, que tem surto, Rio de Janeiro, São Paulo. Então isso preocupa", afirmou.

Para prevenir a transmissão da doença é preciso aumentar a cobertura vacinal, em especial das crianças com um ano de idade. A meta do Programa Nacional de Imunizações é que a cobertura vacinal chegue a 95%, porém dados registrados até maio no Espírito Santo indicam que 90,32% das crianças nessa faixa etária foram imunizadas.

A única forma de evitar a doença é por meio da imunização, por isso deve ser feita a vacina tríplice viral (contra o sarampo, caxumba e rubéola) em crianças com 1 ano de idade e a vacina tetra viral (contra o sarampo, caxumba, rubéola e varicela) aos 15 meses de idade.

Conforme o Calendário Nacional de Vacinação, as pessoas de 1 ano a 49 anos devem se vacinar contra o sarampo, sendo que, de 1 a 29 anos é preciso ter duas doses da vacina tríplice viral e de 30 a 49 anos, uma dose da vacina tríplice viral é o suficiente.

