Saiba quem não pode tomar a vacina contra o sarampo

O Espírito Santo teve o primeiro caso de sarampo confirmado, após seis anos sem a doença. Uma jovem de 19 anos, moradora de Cariacica, esteve em São Paulo e ficou doente ao voltar para o ES