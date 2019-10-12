Home
Saiba qual é a cidade onde nenhum professor ganha menos do que R$ 2.360

Itapemirim é o município com o maior piso salarial do Espírito Santo. Na cidade, professores em início de carreira ganham mais do que R$ 700 acima do piso, que é de R$ 1.598,59