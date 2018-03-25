Saiba como os pais podem turbinar o boletim dos filhos

Melhorar o rendimento escolar dos filhos vai além de acompanhar cadernos e boletins. Os pais precisam estar envolvidos com a vida dos estudantes desde o início do período letivo. As aulas já começaram há pouco mais de um mês, mas ainda dá tempo de garantir o bom desempenho no primeiro trimestre letivo. Ações simples no cotidiano da família, segundo especialistas, podem turbinar o aprendizado e evitar que o aluno chegue ao fim do ano no sufoco.

Ajudar o filho a manter uma rotina com horários de estudo e lazer, motivar a criança e ter um bom vínculo de diálogo com a instituição de ensino são alguns dos passos para conquistar boas notas.

De acordo com a neuropsicopedagoga e especialista em terapia da família Penha Peterli um ponto-chave que contribui para um bom aproveitamento do que acontece em sala de aula é o que se passa fora dela, incluindo a rotina dentro de casa. Mesmo cansados do cotidiano, os pais devem observar as atividades realizadas, conversar com o filho sobre o dia e elogiar cada conquista do estudante.

Quando a criança pega o material para fazer o dever de casa, está se conectando com a escola e a família. Durante a tarefa, indica-se que ela faça sozinha, depois os pais fazem uma revisão. Neste momento, a criança tem a oportunidade de falar como está o relacionamento dela com os colegas e com o professor, afirma Penha.

Um cronograma diário de tarefas ajuda na disciplina, que é dever dos pais manter em casa, segundo orienta a psicopedagoga e mestre em educação, Maria José Cerutti.

É preciso manter pelo menos duas horas de estudo, respeitando também o momento de lazer. Mesmo que o filho não tenha lição de casa, incentive-o a estudar o que o professor ensinou naquele dia ou que ele leia um livro de literatura. Isso ajuda na compreensão, interpretação de outras disciplinas, diz.

Uma boa maneira de consagrar a hora do estudo é criar um ambiente em casa para esse momento, um cantinho da tarefa de casa. Não dá para se concentrar tendo os pais com a TV ligada do lado.

Por falar nisso, o exemplo é fundamental. Pai e mãe que estão sempre lendo, visitando museus e lugares que transmitem a ideia de que é bom aprender são um incentivo. Mostre que se empenhar é bom.

ENVOLVIMENTO

Estar envolvido na vida do estudante, mostram ao filho o quanto ele é especial e o motiva para se dedicar ainda mais. Um exercício que segundo a neuropsicopedagoga Penha Peterli, deve ser construído dia a dia, pelos pais, escola e aluno.

A educação é um processo. As provas, as notas fazem parte desse processo de aprendizagem, que tem de ser cuidado em todos os momentos. Na aprendizagem, os pais e educadores devem estar preocupados, ajudando a cuidar disso o tempo inteiro, afirma.

Segundo Maria José, quem educa sabe que tentar seguir estas diretrizes não é tarefa fácil, mas evitam o sufoco das notas baixas e até o risco de uma reprovação na escola.

Às vezes a dificuldade no início do ano se acumula. Os conteúdos começam dos mais simples para os mais complexos. Se o aluno começa a ter dificuldade no início do ano, na metade, já fica difícil de recuperar e, no fim do ano, nem se fala. Os pais devem procurar a escola, conversar com o professor sobre o que é possível fazer, comenta.

PRESENÇA

É importante que os pais não deixem para ir à escola apenas quando surgir um problema. O melhor é procurar saber como anda o comportamento do seu filho em sala de aula.

Para isso, é bom manter uma parceria com os professores, frequentar reuniões e se informar sobre os conteúdos desenvolvidos em cada matéria, especialmente no caso das crianças mais novas.

CASTIGO NÃO RESOLVE

Mesmo com os pais antenados na rotina do aluno, o estudante pode ter baixo rendimento e não ter boas notas no fim do primeiro trimestre. Porém, na visão dos especialistas, estes momentos não devem ser traduzidos em castigos e privações.

No primeiro trimestre, se a criança fechou com nota baixa é sinal de alerta e o momento de entender as causas disso. É preciso marcar e ir pessoalmente à escola. Conversar com a professora cuja matéria o aluno está com dificuldade, e também a pedagoga e diretora, diz a psicopedagoga Penha Peterli.

Ao contrário do que os pais imaginam, uma penalidade pode até atrapalhar o desempenho. Castigos não resolvem. É antiprodutivo e não serve para nada. Só tem sentido quando a criança entende a função do castigo. A forma como se aplica e o limite é determinante para motivar os alunos aos estudos, analisa o doutor em ciência da religião e especialista em educação Edebrande Cavalieri.

Peterli orienta ainda que uma série de baixos rendimentos deve ser avaliada por um psicopedagogo. Às vezes, não adianta colocar um professor particular, pois ele não tem formação para esta avaliação. Isso pode deixar a criança mais ansiosa e até pressionada.

Jogos, tablet e celulares não precisam ser banidos da vida do estudante, mas devem ser usados com limites. Professores e pais devem buscar nas tecnologias ferramentas que auxiliem os jovens para o conhecimento e com isso atraí-los. O conhecimento está circulando na rede. Esse é o grande desafio para os tempos que correm atualmente. É preciso saber pescar essas informações, diz Edebrande.

DICAS

Conversa

Os pais devem ir além das reuniões escolares e estar em constante diálogo com a escola. As crianças, especialmente as menores, ficam mais confiantes quando percebem o interesse dos pais na vida estudantil.

Adaptação

Pais devem ficar atentos ao comportamento das crianças quando há mudanças de escola, cidade e até separação dos pais. Essas informações devem ser passadas à escola.

Elogios

Letra, organização dos materiais, boas notas e elogios dos professores devem ser também valorizados pelos pais. Elas promovem a autoconfiança do aluno.





Rotina

Os pais devem estabelecer horários de estudo e diversão dos filhos. O horário de estudo deve ser de no mínimo duas horas.

Comportamento

Desconversar sobre questões da escola e agir de forma dissimulada são sinais de alerta no comportamento do aluno e os pais devem buscar ajuda de profissionais.

Exemplo