Saiba como ficam as aulas e outros serviços na greve dos rodoviários

Com a greve dos rodoviários na Grande Vitória, nesta segunda-feira (03), órgãos públicos e instituições de ensino comunicaram como irão funcionar no primeiro dia de paralisação. Algumas faculdades e universidades particulares que estão em período de prova, por exemplo, noticiaram que haverá uma segunda avaliação para quem não conseguir chegar na faculdade.
SERVIÇO PÚBLICO
VITÓRIA
A Prefeitura de Vitória informou, por nota, que está se organizando para a possível paralisação dos ônibus na próxima segunda-feira (03). "A Guarda Municipal vai continuar atuando prioritariamente nos equipamentos municipais, como escolas, unidades de saúde, praças e parques, mas poderá ser acionada por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e agir em parceria com a Polícia Militar. A Secretaria de Saúde já se organizou estrategicamente para garantir o atendimento à população.
Aulas
A Secretaria de Educação informa que as aulas estão mantidas nas escolas municipais e as atividades letivas previstas para acontecerem normalmente. Em caso de alteração, tomará as medidas necessárias sem que haja prejuízo para estudantes e profissionais. A Prefeitura informa, ainda, que o protocolo-geral funcionará normalmente".
VILA VELHA
Aulas
A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informou por meio de nota, que as aulas seguirão normais nas escolas da rede municipal de ensino.
Trânsito
"A Guarda Municipal vai reforçar o patrulhamento preventivo nos locais de grande aglomeração e os agentes também atuarão no ordenamento do trânsito nas principais vias da cidade".
SERRA
Aulas
A Prefeitura da Serra informou que aulas nas escolas municipais estão mantidas na próxima segunda-feira (3). "As unidades de ensino devem cumprir 200 dias letivos e, no mínimo, carga horária de 800 horas. O funcionamento dos serviços de saúde na próxima semana será normal.
Transporte
A Prefeitura da Serra está se preparando para minimizar os efeitos da paralisação dos rodoviários, disponibilizando transporte e incentivando a carona solidária. A prefeitura também conta com a circulação da frota mínima obrigatória de ônibus", afirmou.
CARIACICA
Aulas
Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cariacica, as aulas estão mantidas. "Se houver necessidade, será realizado calendário de reposição de aulas", afirmou, por nota.
Repartições
Em relação ao funcionamento das repartições públicas, a Prefeitura de Cariacica informou que não haverá alteração no expediente.
INSTITUIÇÕES DE ENSINO
UVV
A Universidade de Vila Velha (UVV) informou, por nota, que "o funcionamento nesta segunda-feira (03) está mantido, assim como o desta terça-feira (4). Os alunos que não chegarem no horário não serão prejudicados. Os mesmos devem se dirigir a coordenação do curso para solicitar a prova de segunda chamada gratuita."
FAESA
Já a Faculdades Integradas Espírito Santenses (Faesa), informou no perfil oficial do Instagram que "as atividades acadêmicas estão mantidas nesta segunda-feira (03/12) conforme previsto no Calendário Acadêmico".
UFES
Por nota, a assessoria de imprensa da Ufes informou que "está funcionando normalmente. Todas as atividades acadêmicas e administrativas estão mantidas. Os restaurantes universitários (Goiabeiras e Maruípe) funcionarão normalmente".
MULTIVIX
A assessoria de imprensa da Multivix informou que "em virtude da redução do número de ônibus pelo Sindirodoviários, para esta segunda, 03 de dezembro, a Faculdade Multivix informa que manterá as provas previstas para o dia, mas, considerando a dificuldade que alguns alunos possam encontrar para chegarem para as atividades, os faltosos poderão realizá-las nos próximos dias, conforme novo calendário a ser divulgado pelas coordenações de curso. Ressaltamos que este procedimento é válido apenas para a Grande Vitória. As unidades de Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Nova Venécia e São Mateus permanecem com seus calendários de provas inalterados".