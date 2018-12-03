Saiba como ficam as aulas e outros serviços na greve dos rodoviários

Na UVV, alunos que não conseguirem comparecer às atividades avaliativas nesta segunda poderão fazer segunda chamada gratuita Crédito: UVV

Com a greve dos rodoviários na Grande Vitória , nesta segunda-feira (03), órgãos públicos e instituições de ensino comunicaram como irão funcionar no primeiro dia de paralisação. Algumas faculdades e universidades particulares que estão em período de prova, por exemplo, noticiaram que haverá uma segunda avaliação para quem não conseguir chegar na faculdade.

SERVIÇO PÚBLICO

VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória informou, por nota, que está se organizando para a possível paralisação dos ônibus na próxima segunda-feira (03). "A Guarda Municipal vai continuar atuando prioritariamente nos equipamentos municipais, como escolas, unidades de saúde, praças e parques, mas poderá ser acionada por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e agir em parceria com a Polícia Militar. A Secretaria de Saúde já se organizou estrategicamente para garantir o atendimento à população.

Aulas

A Secretaria de Educação informa que as aulas estão mantidas nas escolas municipais e as atividades letivas previstas para acontecerem normalmente. Em caso de alteração, tomará as medidas necessárias sem que haja prejuízo para estudantes e profissionais. A Prefeitura informa, ainda, que o protocolo-geral funcionará normalmente".

VILA VELHA

Aulas

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informou por meio de nota, que as aulas seguirão normais nas escolas da rede municipal de ensino.

Trânsito

"A Guarda Municipal vai reforçar o patrulhamento preventivo nos locais de grande aglomeração e os agentes também atuarão no ordenamento do trânsito nas principais vias da cidade".

SERRA

Aulas

A Prefeitura da Serra informou que aulas nas escolas municipais estão mantidas na próxima segunda-feira (3). "As unidades de ensino devem cumprir 200 dias letivos e, no mínimo, carga horária de 800 horas. O funcionamento dos serviços de saúde na próxima semana será normal.

Transporte

A Prefeitura da Serra está se preparando para minimizar os efeitos da paralisação dos rodoviários, disponibilizando transporte e incentivando a carona solidária. A prefeitura também conta com a circulação da frota mínima obrigatória de ônibus", afirmou.

CARIACICA

Aulas

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (Seme) de Cariacica, as aulas estão mantidas. "Se houver necessidade, será realizado calendário de reposição de aulas", afirmou, por nota.

Repartições

Em relação ao funcionamento das repartições públicas, a Prefeitura de Cariacica informou que não haverá alteração no expediente.

INSTITUIÇÕES DE ENSINO

UVV

A Universidade de Vila Velha (UVV) informou, por nota, que "o funcionamento nesta segunda-feira (03) está mantido, assim como o desta terça-feira (4). Os alunos que não chegarem no horário não serão prejudicados. Os mesmos devem se dirigir a coordenação do curso para solicitar a prova de segunda chamada gratuita."

FAESA

Já a Faculdades Integradas Espírito Santenses (Faesa), informou no perfil oficial do Instagram que "as atividades acadêmicas estão mantidas nesta segunda-feira (03/12) conforme previsto no Calendário Acadêmico".

UFES

Por nota, a assessoria de imprensa da Ufes informou que "está funcionando normalmente. Todas as atividades acadêmicas e administrativas estão mantidas. Os restaurantes universitários (Goiabeiras e Maruípe) funcionarão normalmente".

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