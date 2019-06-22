Home
>
Grande Vitória
>
Saiba como estão os irmãos que receberam rins do mesmo doador

Saiba como estão os irmãos que receberam rins do mesmo doador

Luciano e Adriano, de Linhares, fizeram o transplante raro em maio e agora, livres da hemodiálise, fazem novos planos, como viajar mais