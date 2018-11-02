Sábado de atendimentos médico e do Procon de graça em Carapina

Código de Defesa do Consumidor Crédito: Divulgação/PMS

O Procon da Serra vai oferecer atendimento jurídico de graça a moradores da região de Carapina neste sábado, das 9h às 12h e das 13h às 15h, na Emef Américo Guimarães Costa, em Carapina Grande. A ação é uma parceria com a Igreja Batista Betel de Carapina, que também vai oferecer atendimento médico gratuito.

A equipe do Procon vai orientar os consumidores sobre os cuidados na compra de produtos e contratação de serviços, e também registrar reclamações. Para ser atendido, o consumidor deve levar uma cópia simples da identidade, CPF e comprovante de residência atual, além de notas fiscais ou contratos.

Na ação, os moradores também vão contar com orientação jurídica; atendimento médico oftalmológico; atendimento odontológico; palestras com nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais; além de outros serviços, ofertados pela Igreja Batista.

A diretora do Procon da Serra, Nivia Passos, afirma que o órgão está indo ao encontro da população. São cidadãos que precisam da nossa ajuda. Estaremos lado a lado para orientar e combater as injustiças, atendendo da melhor forma, completou.

Serviço:





Quando: sábado (3), das 9h às 12h e das 13h às 15h