Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Sábado de atendimentos médico e do Procon de graça em Carapina
SERRA

Sábado de atendimentos médico e do Procon de graça em Carapina

Serviços serão oferecidos em escola municipal a partir das 9h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2018 às 19:10

Publicado em 02 de Novembro de 2018 às 19:10

Código de Defesa do Consumidor Crédito: Divulgação/PMS
O Procon da Serra vai oferecer atendimento jurídico de graça a moradores da região de Carapina neste sábado, das 9h às 12h e das 13h às 15h, na Emef Américo Guimarães Costa, em Carapina Grande. A ação é uma parceria com a Igreja Batista Betel de Carapina, que também vai oferecer atendimento médico gratuito.
A equipe do Procon vai orientar os consumidores sobre os cuidados na compra de produtos e contratação de serviços, e também registrar reclamações. Para ser atendido, o consumidor deve levar uma cópia simples da identidade, CPF e comprovante de residência atual, além de notas fiscais ou contratos.
Na ação, os moradores também vão contar com orientação jurídica; atendimento médico oftalmológico; atendimento odontológico; palestras com nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais; além de outros serviços, ofertados pela Igreja Batista.
A diretora do Procon da Serra, Nivia Passos, afirma que o órgão está indo ao encontro da população. São cidadãos que precisam da nossa ajuda. Estaremos lado a lado para orientar e combater as injustiças, atendendo da melhor forma, completou.
Serviço:
 
Quando: sábado (3), das 9h às 12h e das 13h às 15h
Onde: Rua Constant Nery, na Emef Américo Guimarães Costa, Carapina Grande, Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados