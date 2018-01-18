Rota de turistas, BR 262 e ES 010 causam prejuízo com buracos

Rota de turistas no Espírito Santo, as rodovias BR 262 e ES 010 têm virado o terror das suspensões e rodas de carros de motoristas que passam por essas duas importantes vias. O problema não surgiu agora, já tem tempo, mas o problema mesmo é que chegou o verão e nada foi resolvido ainda.

No caso da BR 262, o principal fluxo é de turistas que vêm de Minas Gerais. E eles enfrentam um grande problema quando chegam ao Espírito Santo. São 196 quilômetros de rodovia e, segundo quem trafega a via, praticamente todos com buracos.

Entre Domingos Martins e Marechal Floriano a situação é bem complicada: são crateras enormes no meio da pista em mais de 25 km de distância. No trecho de Santa Isabel, distrito de Domingos Martins, é perceptível a má qualidade do asfalto, que quando chove ganha muitas rachaduras. Assista ao vídeo abaixo:

É fácil encontrar motoristas com problemas no meio do caminho. O administrador Marcos Neves, de 27 anos, veio de Caratinga, em Minas Gerais, e seguia para a Serra, quando passou por um buraco em Marechal Floriano, na BR 262, e estourou o pneu. Ele teve que esperar o guincho. Quando a reportagem o encontrou, na semana passada, estava chovendo.

Não consegui desviar em um buraco que pega a pista inteira porque tinha um veículo à frente e acabou estourando o pneu. O carro da frente joga água no para-brisa, a gente limpa e não vê. A água cobre o buraco também. A gente não sabe se é pequeno ou grande, afirmou.

A gente roda tudo e não tem rodovia até Belo Horizonte. André Delesposter Kefler, caminhoneiro

Um pouco mais à frente, ainda em Marechal Floriano, a reportagem encontrou o caminhoneiro André Delesposter Kefler, de 34 anos, com um problema ainda pior: o eixo do caminhão quebrou depois de passar por um buraco na região de Paraju, em Domingos Martins, seguindo pra Vitória.

Não tive como desviar do buraco porque tinha trânsito no sentido contrário. Eu não estava nem a 50 km/h. Aí veio o buraco muito fundo e quebrou o eixo do caminhão. Foi Deus que colocou a mão e o carro não tombou, só quebrou. O prejuízo que vou ter aqui chega a R$ 15 mil, porque vou ter que trocar o eixo, lamentou, completando que acabou de pagar o caminhão.

Mais co

nsertos em borracharias

Também na região de Domingos Martins, o borracheiro Marcos Antônio Garcia de Paula, de 48 anos, mostra a quantidade de pneus e rodas que foram danificadas pelos buracos (foto ao lado). Segundo ele, com tanto buraco na região, a procura por consertos aumentaram.

Caminhão, automóvel... Gente com criança que bate em buraco e machuca, que sai do buraco e bate de frente. Todo dia está assim. Tem mais trabalho, mas não compensa trabalhar e tirar a vida dos outros, destacou.

Obras na BR 262 iniciam nesta semana, diz Dnit

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que deve começar uma operação tapa-buracos na BR 262 nesta quinta-feira (18). Uma nova empresa foi contratada no final do mês passado por licitação.

O trecho contemplado inicialmente é o que vai do km 16, na altura da ponte de Viana, ao km 93, próximo ao trevo de Afonso Cláudio. Outros pontos críticos serão recapeados após o carnaval.

A empresa imediatamente iniciou os trabalhos de conservação rotineira como roçada e limpeza de toda rodovia BR 262, garantiu o órgão, em nota.

A licitação foi lançada após o órgão admitir que o contrato anterior, de R$ 17 milhões, não tem dado conta de fazer a manutenção que a via precisa, de acordo com o divulgado pela coluna Leonel Ximenes.

Buracos vão e voltam em Aracruz

Na ES 010, em Aracruz, não são poucos os buracos também. Uma das rotas de turistas na região Norte do Estado, a rodovia tem problemas principalmente no trecho entre Santa Cruz e Coqueiral de Aracruz, cerca de 7 km de distância.

São 31 grandes buracos. Segundo moradores, tinha muito mais antes, mas boa parte da pista passou por reparos. É possível ver a quantidade de remendos por toda a extensão da via.

Os motoristas reclamam que, não demora muito, os buracos devem voltar. Fizeram um paliativo (semana passada). Mas tapam um buraco, deixam outro. O correto seria fazer um tapa-buracos geral. Essa época tem shows aqui e o pessoal está deixando de vir por causa da estrada, lamenta o aposentado Mauro Cometti, de 59 anos, morador de Santa Cruz.

Algumas dessas crateras enganam os motoristas por causa das sombras criadas pelas árvores ao longo da estrada. O comerciante Ataylson Firme Soeiro, de 39 anos, saiu de São Mateus a passeio com a família e enfrentou problemas no caminho.

Aqui precisa ser feito um recapeamento. Tapa buracos não resolve isso. Ataylson Firme Soeiro, comerciante

Depois da chuva (semana passada) piorou mais, dificultando o trajeto. Tem que andar com atenção para evitar danos no veículo ou algo pior. Aqui precisa ser feito um recapeamento. Tapa-buracos não resolve.

Veja o vídeo abaixo:

Entre Coqueiral de Aracruz e Barra do Sahy, a situação é bem diferente. É que nesse trecho já foi feita a recuperação da pista.

Na ES 010, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) faz a recuperação está entre Coqueiral e Barra do Riacho e há previsão de ampliação do trecho, segundo o diretor do DER-ES, Ênio Bergoli.

É uma obra cara e depende muito da recuperação da economia, mas estamos recuperando no momento um terço da rodovia. São 26 km entre o trevo de Coqueiral a Vila do Riacho e estamos finalizando o projeto em toda a sua extensão. Nós temos o projeto quase pronto de Nova Almeida, na Serra, ao Trevo de Coqueiral, em Aracruz, afirmou.