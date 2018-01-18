Rota de turistas, BR 262 e ES 010 causam prejuízo com buracos

Rota de turistas no Espírito Santo, as rodovias BR 262 e ES 010 têm virado o terror das suspensões e rodas de carros de motoristas que passam por essas duas importantes vias. O problema não surgiu agora, já tem tempo, mas o problema mesmo é que chegou o verão e nada foi resolvido ainda.
No caso da BR 262, o principal fluxo é de turistas que vêm de Minas Gerais. E eles enfrentam um grande problema quando chegam ao Espírito Santo. São 196 quilômetros de rodovia e, segundo quem trafega a via, praticamente todos com buracos.
Entre Domingos Martins e Marechal Floriano a situação é bem complicada: são crateras enormes no meio da pista em mais de 25 km de distância. No trecho de Santa Isabel, distrito de Domingos Martins, é perceptível a má qualidade do asfalto, que quando chove ganha muitas rachaduras. Assista ao vídeo abaixo:
É fácil encontrar motoristas com problemas no meio do caminho. O administrador Marcos Neves, de 27 anos, veio de Caratinga, em Minas Gerais, e seguia para a Serra, quando passou por um buraco em Marechal Floriano, na BR 262, e estourou o pneu. Ele teve que esperar o guincho. Quando a reportagem o encontrou, na semana passada, estava chovendo.
Não consegui desviar em um buraco que pega a pista inteira porque tinha um veículo à frente e acabou estourando o pneu. O carro da frente joga água no para-brisa, a gente limpa e não vê. A água cobre o buraco também. A gente não sabe se é pequeno ou grande, afirmou.
A gente roda tudo e não tem rodovia até Belo Horizonte.
Um pouco mais à frente, ainda em Marechal Floriano, a reportagem encontrou o caminhoneiro André Delesposter Kefler, de 34 anos, com um problema ainda pior: o eixo do caminhão quebrou depois de passar por um buraco na região de Paraju, em Domingos Martins, seguindo pra Vitória.
Não tive como desviar do buraco porque tinha trânsito no sentido contrário. Eu não estava nem a 50 km/h. Aí veio o buraco muito fundo e quebrou o eixo do caminhão. Foi Deus que colocou a mão e o carro não tombou, só quebrou. O prejuízo que vou ter aqui chega a R$ 15 mil, porque vou ter que trocar o eixo, lamentou, completando que acabou de pagar o caminhão.
Mais co
nsertos em borracharias
Também na região de Domingos Martins, o borracheiro Marcos Antônio Garcia de Paula, de 48 anos, mostra a quantidade de pneus e rodas que foram danificadas pelos buracos (foto ao lado). Segundo ele, com tanto buraco na região, a procura por consertos aumentaram.
Caminhão, automóvel... Gente com criança que bate em buraco e machuca, que sai do buraco e bate de frente. Todo dia está assim. Tem mais trabalho, mas não compensa trabalhar e tirar a vida dos outros, destacou.
Obras na BR 262 iniciam nesta semana, diz Dnit
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que deve começar uma operação tapa-buracos na BR 262 nesta quinta-feira (18). Uma nova empresa foi contratada no final do mês passado por licitação.
O trecho contemplado inicialmente é o que vai do km 16, na altura da ponte de Viana, ao km 93, próximo ao trevo de Afonso Cláudio. Outros pontos críticos serão recapeados após o carnaval.
A empresa imediatamente iniciou os trabalhos de conservação rotineira como roçada e limpeza de toda rodovia BR 262, garantiu o órgão, em nota.
A licitação foi lançada após o órgão admitir que o contrato anterior, de R$ 17 milhões, não tem dado conta de fazer a manutenção que a via precisa, de acordo com o divulgado pela coluna Leonel Ximenes.
Buracos vão e voltam em Aracruz
Na ES 010, em Aracruz, não são poucos os buracos também. Uma das rotas de turistas na região Norte do Estado, a rodovia tem problemas principalmente no trecho entre Santa Cruz e Coqueiral de Aracruz, cerca de 7 km de distância.
São 31 grandes buracos. Segundo moradores, tinha muito mais antes, mas boa parte da pista passou por reparos. É possível ver a quantidade de remendos por toda a extensão da via.
Os motoristas reclamam que, não demora muito, os buracos devem voltar. Fizeram um paliativo (semana passada). Mas tapam um buraco, deixam outro. O correto seria fazer um tapa-buracos geral. Essa época tem shows aqui e o pessoal está deixando de vir por causa da estrada, lamenta o aposentado Mauro Cometti, de 59 anos, morador de Santa Cruz.
Algumas dessas crateras enganam os motoristas por causa das sombras criadas pelas árvores ao longo da estrada. O comerciante Ataylson Firme Soeiro, de 39 anos, saiu de São Mateus a passeio com a família e enfrentou problemas no caminho.
Aqui precisa ser feito um recapeamento. Tapa buracos não resolve isso.
Depois da chuva (semana passada) piorou mais, dificultando o trajeto. Tem que andar com atenção para evitar danos no veículo ou algo pior. Aqui precisa ser feito um recapeamento. Tapa-buracos não resolve.
Veja o vídeo abaixo:
Entre Coqueiral de Aracruz e Barra do Sahy, a situação é bem diferente. É que nesse trecho já foi feita a recuperação da pista.
Na ES 010, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) faz a recuperação está entre Coqueiral e Barra do Riacho e há previsão de ampliação do trecho, segundo o diretor do DER-ES, Ênio Bergoli.
É uma obra cara e depende muito da recuperação da economia, mas estamos recuperando no momento um terço da rodovia. São 26 km entre o trevo de Coqueiral a Vila do Riacho e estamos finalizando o projeto em toda a sua extensão. Nós temos o projeto quase pronto de Nova Almeida, na Serra, ao Trevo de Coqueiral, em Aracruz, afirmou.
Ainda há previsão de outro projeto para recapeamento da ES 010 do trecho de Jacaraípe a Nova Almeida, na Serra. Tudo, no entanto, ainda sem prazos. Como a situação foi presenciada na semana passada pela reportagem, o DER-ES disse nesta quinta-feira (18) que os buracos que existiam entre Santa Cruz e Coqueiral de Aracruz foram tapados.