Rompimento de adutora: abastecimento de água é retomado

Publicado em 25 de julho de 2019 às 18:57
- Atualizado há 6 anos
A Cesan concluiu na tarde desta quinta-feira (25) o reparo de uma adutora que se rompeu em Vila Velha*, deixando 34 bairros com possibilidade de falta de água. O serviço de abastecimento foi retomado e será restabelecido integralmente nas próximas 24 horas.
(* Anteriormente a Cesan havia informado que o rompimento ocorreu no Centro de Vitória)
Com o rompimento, cerca de 188 mil pessoas poderiam ser afetadas, sendo 172 mil em Vitória.
VEJA VÍDEO
A Cesan orienta que a população reduza o consumo. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a concessionária pelo número 115. O serviço funciona 24 horas e a chamada é gratuita.
LISTA ATUALIZADA DE BAIRROS AFETADOS
Vila velha
- Chácara do Conde
- Cobi de Baixo
- Cobi de Cima
- Paul
- Sagrada Família
- São Torquato
- Vasco da Gama
- Jardim América
Vitória
- Ariovaldo Favalessa
- Barro Vermelho
- Bento Ferreira
- Bonfim
- Caratoíra
- Conquista
- Consolação
-Da Penha
-Do Cruzamento
- Enseada do Suá
- Forte São João
- Fradinhos
- Gurigica
- Ilha de Santa Maria
- Ilha do Boi
- Ilha do Frade
- Ilha do Principe
- Itararé
- Jesus de Nazareth
- Joana D´arc
- Maruípe
- Monte Belo
- Praia do Canto
- Praia do Suá
- Resistência
- Santa Cecília
- Santa Helena
- Santa Lúcia
- Santa Luíza
- Santa Martha
- Santos Dumont
- São Benedito
- São Cristóvão
- Tabuazeiro
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o