Rompimento de adutora: abastecimento de água é retomado

Adutora rompeu-se em Vila Velha, na noite de quarta-feira (24), deixando bairros também da Capital com possibilidade de falta de água

Publicado em 25 de julho de 2019 às 18:57 - Atualizado há 6 anos

A Cesan concluiu na tarde desta quinta-feira (25) o reparo de uma adutora que se rompeu em Vila Velha*, deixando 34 bairros com possibilidade de falta de água. O serviço de abastecimento foi retomado e será restabelecido integralmente nas próximas 24 horas.

(* Anteriormente a Cesan havia informado que o rompimento ocorreu no Centro de Vitória)

Com o rompimento, cerca de 188 mil pessoas poderiam ser afetadas, sendo 172 mil em Vitória.

A Cesan orienta que a população reduza o consumo. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a concessionária pelo número 115. O serviço funciona 24 horas e a chamada é gratuita.

LISTA ATUALIZADA DE BAIRROS AFETADOS

Vila velha

- Chácara do Conde

- Cobi de Baixo

- Cobi de Cima

- Paul

- Sagrada Família

- São Torquato

- Vasco da Gama

- Jardim América

Vitória

- Ariovaldo Favalessa

- Barro Vermelho

- Bento Ferreira

- Bonfim

- Caratoíra

- Conquista

- Consolação

-Da Penha

-Do Cruzamento

- Enseada do Suá

- Forte São João

- Fradinhos

- Gurigica

- Ilha de Santa Maria

- Ilha do Boi

- Ilha do Frade

- Ilha do Principe

- Itararé

- Jesus de Nazareth

- Joana D´arc

- Maruípe

- Monte Belo

- Praia do Canto

- Praia do Suá

- Resistência

- Santa Cecília

- Santa Helena

- Santa Lúcia

- Santa Luíza

- Santa Martha

- Santos Dumont

- São Benedito

- São Cristóvão

- Tabuazeiro

