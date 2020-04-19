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Programação

Romaria das Mulheres é homenageada neste domingo na Festa da Penha

A cantora capixaba Flavia Mendonça também é uma das atrações deste penúltimo dia de evento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 09:22

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 09:22

Romaria das Mulheres: sem caminhada, evento feminino vai ser homenageado nesta edição 2020 da festa, que é totalmente virtual e interativa
Romaria das Mulheres: nos anos anteriores a caminhada reunia centenas de devotas pelas ruas; edição 2020 da festa, será totalmente virtual e interativa Crédito: Acervo Rede Gazeta/Bernardo Coutinho
A Festa da Penha está chegando ao fim, e neste domingo (19), penúltimo dia de evento, a agenda religiosa da celebração vai contar com missa ao vivo a partir das 9 horas, programa Salve Mãe das Alegrias às 10 horas, missa do Oitavário às 17 horas e homenagem à Romaria das Mulheres a partir das 18 horas.
Para agitar a noite, a cantora capixaba Flavia Mendonça vai fazer um show ao vivo a partir das 19 horas no Festival Amor e Esperança, transmitido pelo Instagram da TV Gazeta.
Flavia Mendonça se apresenta em live no Instagram da TV Gazeta a partir das 19 horas
Flavia Mendonça se apresenta em live no Instagram da TV Gazeta a partir das 19 horas Crédito: Divulgação
Acompanhe tudo sobre a Festa da Penha 2020 com formato inédito, virtual e interativo, em agazeta.com.br/festadapenha.

Confira abaixo a programação completa

Domingo, dia 19
9h00 - Missa ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
10h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
17h00 - Oitavo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
18h00 - Homenagem à Romaria das Mulheres com atração artística no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
19h00 - Festival Amor e Esperança com live de Flavia Mendonça no Instagram da TV Gazeta
Segunda, dia 20
6h00 - Alvorada com toque de sinos, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
9h00 - Missa, com transmissão ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
10h00 - Programa Salve Mãe das Alegrias, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
12h00 - Missa com o Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha e também na Rádio América, TVE e TV Evangelizar
15h00 - Consagração à Nossa Senhora, ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube do Convento da Penha
17h00 - Missa de Encerramento - ao vivo na TV Gazeta, no G1/ES e na rádio Gazeta FM
18h00 - Festival Amor e Esperança com live de Padre Anderson e, às 19h00, show do Alemão do Forró no Instagram da TV Gazeta
Data: 04/04/2015 - ES - Vila Velha - Festa da Penha - Terço instalado no Convento da Penha para as comemorações da festa da padroeira do Espírito Santo - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Data: 04/04/2015 - ES - Vila Velha - Festa da Penha - Terço instalado no Convento da Penha para as comemorações da festa da padroeira do Espírito Santo - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini

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