Romaria das Mulheres é homenageada neste domingo na Festa da Penha

A Festa da Penha está chegando ao fim, e neste domingo (19), penúltimo dia de evento, a agenda religiosa da celebração vai contar com missa ao vivo a partir das 9 horas, programa Salve Mãe das Alegrias às 10 horas, missa do Oitavário às 17 horas e homenagem à Romaria das Mulheres a partir das 18 horas.