Romaria das Mulheres é homenageada neste domingo na Festa da Penha

A Festa da Penha está chegando ao fim, e neste domingo (19), penúltimo dia de evento, a agenda religiosa da celebração vai contar com missa ao vivo a partir das 9 horas, programa Salve Mãe das Alegrias às 10 horas, missa do Oitavário às 17 horas e homenagem à Romaria das Mulheres a partir das 18 horas.
Para agitar a noite, a cantora capixaba Flavia Mendonça vai fazer um show ao vivo a partir das 19 horas no Festival Amor e Esperança, transmitido pelo Instagram da TV Gazeta.
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Confira abaixo a programação completa
Domingo, dia 19
17h00 - Oitavo dia do Oitavário - Missa, ao vivo no G1/ES e na rádio Gazeta FM
19h00 - Festival Amor e Esperança com live de Flavia Mendonça no Instagram da TV Gazeta
Segunda, dia 20
17h00 - Missa de Encerramento - ao vivo na TV Gazeta, no G1/ES e na rádio Gazeta FM
18h00 - Festival Amor e Esperança com live de Padre Anderson e, às 19h00, show do Alemão do Forró no Instagram da TV Gazeta