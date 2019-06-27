Ônibus do sistema Transcol com ar-condicionado Crédito: Fernando Madeira

ônibus com ar-condicionado, que vão circular sem cobradores, já que somente serão aceitos passageiros com o cartão do Bilhete Único. Os rodoviários vão se reunir em frente ao Atacado São Paulo, na Avenida Vitória, e vão seguir em caminhada até o Palácio Anchieta, em Vitória. Duas faixas da via serão interditadas no sentido Centro durante a manifestação. Sindicato dos Rodoviários agendou uma passeata para a próxima segunda-feira (1), às 7h, em protesto contra a implantação dosque vão circular sem cobradores, já que somente serão aceitos passageiros com o cartão do Bilhete Único. Os rodoviários vão se reunir em frente ao Atacado São Paulo, na Avenida Vitória, e vão seguir em caminhada até o Palácio Anchieta, emDuas faixas da via serão interditadas no sentido Centro durante a manifestação.

Your browser does not support the audio element. Rodoviários organizam passeata em protesto contra ônibus sem cobrador

De acordo com o diretor-financeiro do Sindirodoviários, Valdecy Laurindo, os cobradores estão com muito medo de perderem os empregos. "São quatro mil profissionais que podem ficar desempregados. Não vamos aceitar isso".

O diretor do sindicato destacou que melhorias no sistema são bem-vindas, desde que não prejudique a categoria. “O ar-condicionado é bem-vindo, inclusive, já era para ter isso, porque o valor da passagem é absurdo. Agora virou uma desculpa, os cobradores vão ficar todos desempregados”.





VAI TER GREVE?

Segundo Valdecy, por enquanto, não haverá greve. Isso só será definido na próxima segunda."Estamos abertos ao diálogo com o governo, mas depois da passeata tudo pode acontecer. De maneira nenhuma vamos aceitar ônibus circulando sem cobradores”, afirmou.





SECRETARIA NEGA DEMISSÕES

A Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Pública esclarece não haverá demissão por conta dos novos veículos. Veja nota na íntegra: