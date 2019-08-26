Confusão em Viana

Rodoviários foram para garagem impedir saída de ônibus, afirma empresa

A Santa Zita informou ainda que a Polícia Militar teve que intervir para acabar com o movimento da categoria, na madrugada desta segunda-feira (26)

Publicado em 26 de agosto de 2019 às 15:02

Foto de Arquivo: Garagem da Santa Zita foi alvo de movimento do Sindirodoviários Crédito: Caíque Verli | CBN

A Viação Santa Zita, que opera linhas do Sistema Transcol na Grande Vitória, afirmou, em nota, que o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) foi para a porta de sua garagem, na madrugada desta segunda-feira (26), para tentar parar o funcionamento da empresa e impedir os ônibus de sair, em Viana.

Na manhã desta segunda, vários moradores de Viana enviaram mensagens à redação informando que os coletivos da viação não estavam saindo da garagem e que os pontos de ônibus da cidade ficaram lotados. A Santa Zita informou ainda que a Polícia Militar teve que intervir para acabar com o movimento do sindicato, que teria ameaçado voltar à porta da garagem para uma nova paralisação.

Mais cedo, o Sindirodoviários negou qualquer tipo de paralisação dos profissionais que trabalham na empresa. Disse, no entanto, que fez uma fiscalização nos veículos da viação e que isso "gerou algum atraso" na saída dos ônibus. Segundo o diretor do sindicato, Zedequias Inácio, "vários carros apresentaram problemas", como pneus carecas e para-brisas quebrados.

Já a empresa afirmou, por nota, "que desafia o Sindirodoviários a mostrar imagens que comprovem os problemas relatados". A Santa Zita, que registrou um boletim de ocorrência sobre o caso, disse ainda que todos os veículos da empresa estão vistoriados e aprovados pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), que tem competência para vistoriar a frota de atendimento ao Sistema Transcol.

Dessa forma, ressaltamos que o Sindirodoviários não tem autorização, muito menos competência técnica e nem o direito de realizar nenhum tipo de vistoria nas garagens do sistema Trecho da nota da Viação Santa Zita •

Após receber a nota da empresa, a reportagem do Gazeta Online voltou a procurar o Sindirodoviários. O diretor do sindicato, Zedequias Inácio, reafirmou que o sindicato fez uma vistoria nos coletivos e negou qualquer tipo conflito com a Santa Zita. "Desafio a empresa a mostrar qualquer vídeo que comprove qualquer confusão e desafio a empresa a apontar quais ônibus deixaram de circular", afirmou.

