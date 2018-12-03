Rodoviários demoram a liberar ônibus em garagem de Cariacica

Rodoviários que fazem greve em Cariacica demoraram a liberar alguns coletivos na garagem da empresa Satélite, no bairro Planeta. Até às 7h30, a liminar, que pede a circulação de 70% dos coletivos nos horários de pico, não estava sendo cumprida, de acordo com representantes do próprio sindicato da categoria: dos 60 coletivos que deveriam ter saído, apenas 36 estavam nas ruas.
Membros do Sindirodoviários fizeram uma fiscalização e só deixavam passar ônibus que não apresentavam nenhum tipo de problema elétrico ou mecânico, de acordo com a avaliação deles. Após a Polícia Militar, que acompanha a movimentação na porta da garagem, chamar a atenção, os rodoviários começaram a liberar os coletivos.
A garagem fica em frente à Rodovia José Sette, que liga a região de Cariacica Sede, onde circulam pelo menos cinco linhas. No horário de pico, durante 40 minutos que a reportagem do Gazeta Online esteve no local, apenas um coletivo passou.
DEMORA NOS TERMINAIS E BAIRROS
Quem queria sair dos bairros para ir para algum terminal em Cariacica precisava ter paciência em algumas regiões. No terminal de Campo Grande, por exemplo, a auxiliar de serviços gerais Marilete Lira, de 51 anos, explicou que não pegou o ônibus que sempre pega no bairro Porto de Cariacica porque não estava passando e teve que ir para a Rodovia do Contorno pegar outro coletivo.
Tive que pegar o 540 depois de duas no ponto quase, com ônibus lotado. É uma falta de respeito com o passageiro, que não tem culpa. Eu recebi uma mensagem dizendo que eu teria que trabalhar, então estou indo, afirmou.
O consultor de vendas Luiz Carlos Souza Pazzini, de 56 anos, pega o ônibus da linha 540, que segue para o Terminal de Carapina. Ele relatou que durante os dias normais o ônibus estava saindo com intervalo de sete minutos do Terminal de Campo Grande, mas nesta segunda-feira (03) estava demorando até uma hora para passar. Pegar o ônibus peguei rápido, mas pra sair daqui para o terminal está difícil. O fiscal deu prazo de uma hora para cada fila. Ele disse que de 14 ônibus está rodando quatro, relatou.
Após alguns relatos e reclamações, por volta de 8h20 os coletivos que seguiam para alguns terminais começaram a passar com maior frequência em Campo Grande.
ÔNIBUS VOLTANDO PARA GARAGEM
Por volta de 9 horas, como determina a liminar, alguns coletivos estavam voltando para as garagens de empresas que atendem o sistema Transcol. Segundo representantes do Sindirodoviários, na garagem da Nova, em São Francisco, em Cariacica, dos 111 ônibus que estavam circulando em horário de pico, 31 retornaram. Nos horários de pico, 70% da frota tem que estar na rua com a greve e 50% nos demais horários.