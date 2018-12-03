Rodoviários demoram a liberar ônibus em garagem de Cariacica

Coletivos sendo verificados na Satélite, em Cariacica Crédito: Kaique Dias

Rodoviários que fazem greve em Cariacica demoraram a liberar alguns coletivos na garagem da empresa Satélite, no bairro Planeta. Até às 7h30, a liminar, que pede a circulação de 70% dos coletivos nos horários de pico, não estava sendo cumprida, de acordo com representantes do próprio sindicato da categoria: dos 60 coletivos que deveriam ter saído, apenas 36 estavam nas ruas.

Membros do Sindirodoviários fizeram uma fiscalização e só deixavam passar ônibus que não apresentavam nenhum tipo de problema elétrico ou mecânico, de acordo com a avaliação deles. Após a Polícia Militar, que acompanha a movimentação na porta da garagem, chamar a atenção, os rodoviários começaram a liberar os coletivos.

A garagem fica em frente à Rodovia José Sette, que liga a região de Cariacica Sede, onde circulam pelo menos cinco linhas. No horário de pico, durante 40 minutos que a reportagem do Gazeta Online esteve no local, apenas um coletivo passou.

Luiz Carlos tem problemas na linha 540 Crédito: Kaique Dias

DEMORA NOS TERMINAIS E BAIRROS

Quem queria sair dos bairros para ir para algum terminal em Cariacica precisava ter paciência em algumas regiões. No terminal de Campo Grande, por exemplo, a auxiliar de serviços gerais Marilete Lira, de 51 anos, explicou que não pegou o ônibus que sempre pega no bairro Porto de Cariacica porque não estava passando e teve que ir para a Rodovia do Contorno pegar outro coletivo.

Tive que pegar o 540 depois de duas no ponto quase, com ônibus lotado. É uma falta de respeito com o passageiro, que não tem culpa. Eu recebi uma mensagem dizendo que eu teria que trabalhar, então estou indo, afirmou.

O consultor de vendas Luiz Carlos Souza Pazzini, de 56 anos, pega o ônibus da linha 540, que segue para o Terminal de Carapina. Ele relatou que durante os dias normais o ônibus estava saindo com intervalo de sete minutos do Terminal de Campo Grande, mas nesta segunda-feira (03) estava demorando até uma hora para passar. Pegar o ônibus peguei rápido, mas pra sair daqui para o terminal está difícil. O fiscal deu prazo de uma hora para cada fila. Ele disse que de 14 ônibus está rodando quatro, relatou.

Após alguns relatos e reclamações, por volta de 8h20 os coletivos que seguiam para alguns terminais começaram a passar com maior frequência em Campo Grande.

ÔNIBUS VOLTANDO PARA GARAGEM