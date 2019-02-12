Home
Rodoviários de viação em Viana fazem protesto na frente de garagem

Segundo o sindicato da categoria, a manifestação é por causa da jornada reduzida de trabalho. Os rodoviários também reivindicam melhores condições de trabalho