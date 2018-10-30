Roda se solta de carreta e atinge uma pessoa na BR 101 em Vila Velha

Roda se solta de carreta e atinge agente penitenciário Crédito: Internauta

O pneu de uma carreta que transportava granito se soltou e atingiu um agente penitenciário no quilômetro 315, da BR 101, em Vila Velha, na altura de Xuri, na tarde desta terça-feira (30). Ambulâncias da empresa e do Samu foram acionadas para prestar socorro. O agente foi encaminhado em estado grave ao Hospital São Lucas, em Vitória.

A roda que se soltou de carreta Crédito: Internauta

De acordo com informações do Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo (Sindaspes), o agente chegou ao hospital consciente e foi levado para a sala de cirurgia às 20h30. A equipe médica informou que o procedimento levaria entre cinco e sete horas para ser concluído. O sindicato não confirmou a informação de que ele teria perdido uma perna.

Ainda de acordo com o Sindaspes, o nome do agente é Jean Carlos Nascimento Silva, que trabalha em Xuri como servidor em designação temporária.

Chegada da vítima ao Hospital São Lucas Crédito: Leandro Tedesco | TV Gazeta

De acordo com testemunhas, a vítima estava em um ponto de ônibus quando foi atingida pela roda. O Sindaspes informou que Jean Carlos foi atingido na perna direita.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o socorro da concessionária ECO 101, que administra a via, estiveram no local do acidente. A PRF informou que a carreta da qual a roda se soltou estava carregada com um bloco de granito.

Crédito: Internauta

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