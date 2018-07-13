Roda-gigante e simulador de voo. Veja opções para se divertir nas férias

Parque Patati Patatá Circo Show, no estacionamento no Shopping Vitória Crédito: Divulgação

Está aberta a temporada de férias de julho. O momento de diversão é sempre aguardado com ansiedade pela criançada que tem energia para aproveitar cada minuto dos dias de folga. Entre as opções para se divertir estão as colônias de férias, que podem ser grandes aliadas das famílias. Para quem gosta de adrenalina, também há opções de uma roda-gigante de 30 metros de altura e até um simulador de voo.

Passear durante as férias é fundamental, segundo a fotógrafa Fernanda Lenzi, mãe de Sofia, 10, e do Davi, 9, que adoraram a roda-gigante. Apesar da altura, as crianças nem ficaram com medo. Moramos em São Paulo e viemos passar as férias aqui em Vitória, comenta

A roda-gigante está no estacionamento externo do Shopping Vila Velha e o passeio custa R$ 10 de segunda a quinta e R$ 15 na sexta e no fim de semana.

VOO

Sem nunca ter entrado antes em uma aeronave, a pequena Lorena Pereira Mendes Silva, 8, aguardava a hora do embarque para sua primeira viagem de avião com destino aos Estados Unidos, quando experimentou sobrevoar o Rio de Janeiro no simulador de voo. Amei. Não fiquei com medo, conta sorridente depois da aventura.

O simulador está no novo Aeroporto de Vitória. O passeio de sentir a emoção de pilotar um avião custa R$ 50.

Já as irmãs gêmeas Alice e Ana Julia, 7, vão aproveitar os dias de folga e participar da colônia de férias da The Little Gym (TLG), em Santa Lúcia, também na Capital. Elas são apaixonadas pelas atividades da TLG, comenta a mãe das meninas, a dentista Liliane Zanetti.

Para ajudar na escolha do que fazer nessas férias, confira abaixo uma lista das atrações.

OPÇÕES

Parque Patati Patatá Circo Show

Local: Estacionamento Shopping Vitória

Dias e Horários: Quintas e sextas, às 20h.

Sábados, Domingos e Feriados: 15h00, 17h30 e 20h00

Valores: Camarotes: R$ 120,00 (inteira) / R$ 60,00(meia)

Cadeira VIP Central: R$ 80,00(inteira) / R$ 40,00(meia)

Cadeira VIP Lateral: R$ 70,00(inteira)/ R$ 35,00 (meia)

Cadeira Central: R$ 60,00 (inteira) / R$ 30,00 (meia)

Cadeira Lateral: R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00(meia)

Mais informações: www.ingressorapido.com.br

Bilheteria: A partir de 22/06 - Diariamente das 10h às 22h.

Forma de pagamento: Dinheiro / Cartões débito e credito

Classificação Etária: livre

Capacidade: 900 pessoas

Acessibilidade: Sim.

Incrível Mundo Doce

As crianças poderão mergulhar numa piscina de almofadas aromatizadas, além de escorregar num tobogã super colorido e explorar o brinquedo. Crianças até 3 anos de idade devem estar acompanhadas dos pais para entrar no brinquedo.

Onde: na Praça Central do Shopping Vitória

Preço: R$ 20,00 (20 minutos)  cada minuto excedente R$ 1,00

Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos: das 14h às 20h

SV Kids

Espaço SV Kids, no Shopping Vitória Crédito: Divulgação

Local: Shopping Vitória

Quando: de segunda à sexta, das 10h às 22h.

Sábados, domingos e feriados: 14h às 18h30.

Até dia 11 de novembro.

Preço: A atração é gratuita.

ESPAÇO HAPPY CODE

Onde: 2º piso do Shopping Vitória, ao lado da loja MAC

Entrada: gratuita

ATRAÇÕES:

COLÔNIA MAKER

As crianças poderão criar projetos misturando arte e tecnologia.

Atração para crianças de sete a 12 anos.

Quando: de quarta-feira (18) a sexta-feira (20).

Horário: 14h às 18h.

COLÔNIA MINECRAFT

As crianças poderão aprender com o jogo Minecraft e será desafiada a programar gerando interações. A colônia inclui um curso de programação da Happy Code e oficinas de criação de games, youtuber e robótica com drones.

Atração para crianças de seis a 14 anos.

Quando: de segunda-feira (23) a sexta-feira (27).

Horário: 14h às 18h.

Roda-gigante

Alice, Sofia, Clara e Davi estão de férias e se divertiram na roda-gigante Crédito: Marcelo Prest

Emoção

O brinquedo de 30 metros de altura está no estacionamento Shopping Vila Velha. De segunda a quinta-feira, exceto feriados, o preço do ingresso custa R$ 10,00, de sexta a domingo e feriados o valor é R$ 15,00.

Férias no Boulevard Shopping

O shopping Boulevard Vila Velha, em Itaparica, terá piscina de bolinhas por tempo ilimitado para as crianças. Os valores são R$ 20 (durante a semana) e R$ 25 (fim de semana e feriados).

O local ainda oferece atrações pagas como a Colônia de Férias e Sniper Airsoft. Os valores podem ser conferidos diretamente na loja. A programação completa está disponível no site: boulevardvilavelha.com.br





Piscina de bolinhas do Boulevard Shopping Vila Velha Crédito: Divulgação

Clubinho Boulevard

O Clube, que fica dentro do Boulevard Vila Velha, oferece aos sábados, para as meninas confecção de arcos e laços, pintura em papel A4, tranças de cabelo e confecção de cesta de jornal. Para os meninos, oficinas de confecção de gravatas e chapéu. Aos domingos, o local realiza a oficina gourmet com receitas típicas juninas: cocada, cajuzinho e pipoca gourmet. Sempre das 14 às 20 horas. Todas gratuitas.

A Take Kids se juntou ao Clubinho Boulevard, e juntos irão promover atividades gratuitas nas férias da criançada. Os pequenos poderão participar de oficinas de produção de boneco de bexiga, pintura em quadro, viseira, massinha, entre outras atividades. Todas as oficinas são gratuitas e acontecerão no espaço Clubinho.

Dia 28 de julho acontece Contação de histórias com o tio Samyr e lançamento do livro trangalhaças a partir das 16 horas. Entrada gratuita.

Ginástica

Esporte e lazer

A colônia de férias da The Little Gym (TLG) vai ser de 16 a 27 de julho, das 13h30 às 18h. Idade: de 3 a 8 anos.

Valor: R$ 90 a diária.

Contato: (27) 3029-4001. Endereço: Rua Constante Sodré, 371, Santa Lucia, Vitória.

Pinga Fogo

Brincadeiras

A colônia de férias vai funcionar no turno matutino (7h30 às 12h)e vespertino (12h às 17h50). O local vai contar com várias oficinas como jogos teatrais, capoeira, brincadeiras tradicionais, entre outras. Valor: R$ 227 (de segunda a sexta por turno). Contato: (27) 3019-9422. Endereço: Rua Belmiro Teixeira Pimenta, 150, Jardim Camburi, Vitória.

Sonho de Brincar

Brinquedoteca

A colônia de férias vai ser do dia 16 ao dia 20 de julho, de 8h às 12h. Do dia 23 ao dia 27, as oficinas vão acontecer de manhã (8h as 12h) e de tarde (13h as 18h). O local vai contar com dias temáticos como dia do cabelo maluco, do confeiteiro, do repórter, entre outros.

Valor: R$ 260 (de segunda a sexta, no turno matutino) e

R$ 320 (de segunda a sexta, no turno vespertino). Contato: (27) 3533-9993.

Endereço: Avenida Joubert de Barros, 685, Bento Ferreira, Vitória.

Na Brinca

Brincadeiras

O tema da colônia é Brinquedo irado é aquele que eu mesmo faço!. Durante todo o mês de julho, as crianças vão poder construir os próprios brinquedos que vão usar nas brincadeiras.

Valor: R$ 70 a diária. R$ 320 a semana. Há desconto de 10% para irmãos. Contato: 3026-3065. Horário: 13h30 às 18h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 820. Triângulo das Bermudas. Praia do Canto, Vitória.

Academia

Diversão

A colônia de férias da Bodytech, no Shopping Praia da Costa, será para crianças de 3 a 12 anos do dia 16 ao dia 20 de julho. Serão feitas atividades motoras, cognitivas e sócias-afetivas. Horário: 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.

Contato: (27) 3329-2027.

Lápis de Cor

Brinquedoteca

O local vai ter colônia de férias durante todo o mês de julho para crianças de 3 a 10 anos. Valor: R$ 40 a diária. Contato: (27) 3074-2200. Endereço: Rua Viana, 153, Vila Capixaba, Cariacica.

Simulador de voo

Aeroporto de Vitória

O simulador está no novo Aeroporto de Vitória. O passeio de sentir a emoção de pilotar um avião custa R$ 50.

Boulevard Shopping

Diversão