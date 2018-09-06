Operador testa robô antes de colocá-lo na tubulação da rede de drenagem Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

Para acabar com o esgoto que é lançado no Córrego de Camburi, em Vitória, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) está usando um robô que monitora o sistema de água. Ele vai identificar a contaminação na rede de drenagem pluvial.

Your browser does not support the audio element. Robô vai descobrir quem joga esgoto na rede em Vitória

O controle começou na última terça-feira e continuará por um mês. Uma empresa vai receber quase R$ 50 mil para executar o serviço em uma área de 800 metros lineares, no entorno do córrego localizado em Jardim Camburi, próximo ao Parque Botânico. O robô é um carrinho com uma câmera acoplada, colocado dentro da tubulação que capta a água da chuva. Ele é controlado externamente por um operador e percorre a rede, reconhecendo e filmando tubos suspeitos que estariam jogando esgoto na rede pluvial.

Todas as casas da região onde o teste será feito já estão interligadas à rede de esgoto. No entanto, a Cesan, por meio de análises, constatou que o ponto do córrego que deságua na Praia de Camburi apresenta uma água com qualidade inferior ao trecho de início da rede de drenagem. Isso indica que, mesmo que involuntariamente, algumas residências do bairro ainda jogam esgoto na galeria pluvial, que acaba seguindo para o Córrego de Camburi.

Devido ao desconhecimento de algumas pessoas, talvez por ser um imóvel mais antigo ou então pelo morador ter se mudado para a casa mais recentemente, existem ainda contribuições de esgoto na rede de drenagem, explica o diretor de operações da Cesan, Luiz Cláudio Rodrigues.

ADEQUAÇÃO

Identificando os pontos com despejo de esgoto, a Cesan abrirá a rede para fazer a adequação, sem precisar entrar na casa ou notificar o proprietário.

O robô facilita porque identifica exatamente o local que está tendo o vazamento. Com ele, conseguimos minimizar os custos na escavação da rua para ligar o esgoto já que temos essa informação da localização com maior precisão. Isso também acelera o processo, acrescenta Rodrigues.

Sem o robô, a Cesan precisaria, em muitos casos, entrar na residência do morador e fazer a experimentação do corante, que consiste em colocar a substância em uma descarga, por exemplo. Se a água que sair do cano na drenagem pluvial tiver a cor, significa que o líquido é de esgoto e o tubo está instalado no local errado.

A inspiração para usar o carrinho veio de uma feira sobre tecnologia de saneamento, realizada em São Paulo. A empresa contratada tem um prazo de 30 dias para fazer as filmagens e entregar o relatório final à Cesan, apontando as irregularidades.

Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ

O diretor de operações conta que a Cesan vai usar esse prazo como fase de testes. É um teste, mas temos intenção de expandir para outras áreas da Grande Vitória, que ainda serão definidas após a analise do trabalho que foi feito. Tem tudo para dar certo, destaca.

Com o robô, conseguimos minimizar os custos na escavação da rua para ligar o esgoto, já que temos essa informação da localização com maior precisão Luiz Rodrigues, Diretor de operações da CESAN





ENTENDA

Córrego de Camburi

Água contaminada

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) identificou que o ponto do Córrego de Camburi, em Vitória, localizado mais próximo da Praia de Camburi apresenta água imprópria para banho, com uma concentração maior de bactérias do que o recomendado.

Análises

As análises mostraram que esse ponto tem uma qualidade inferior ao trecho de início da galeria de drenagem, o que indica que, mesmo interligadas à rede da Cesan, há casas da região que ainda despejam esgoto nas tubulações que saem no córrego.

Contrato

R$ 49,4 mil

Para identificar quais são as tubulações de onde sai o esgoto que está caindo direto na rede de drenagem, a Cesan vai pagar R$ 49,4 mil à empresa MGSUB Produções e Serviços Subaquáticos, responsável pelo robô. O monitoramento será feito durante 30 dias.

Serviços

Filmagem

A empresa deve fazer a filmagem com o robô de uma área de 800 metros lineares a fim de vai identificar os tubos de esgoto. Esse material contaminado acaba seguindo para o Córrego de Camburi.

Prazo

Relatório