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Chuva no ES

Rio Novo do Sul acumula mais de 100 milímetros de chuva em 24h

Em Pancas, choveu 72,8 milímetros no mesmo intervalo; em terceiro, ficou Ecoporanga, com 70,39 milímetros de chuva

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 23:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 23:38
Tempo chuvoso na tarde desta segunda-feira (05) na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
O município de Rio Novo do Sul registrou 101,6 milímetros de chuva das 17h45 deste domingo (4) até às 17h45 desta segunda-feira (5). O acumulado foi recorde entre todos os outros municípios do Espírito Santo, segundo a Defesa Civil Estadual. Em seguida, em Pancas, choveu 72,8 milímetros; em terceiro, ficou Ecoporanga, com 70,39 milímetros de chuva.
Três ocorrências foram registradas com o acumulado. Em Nova Venécia, ocorreu a queda de uma barreira; em Vila Velha, um bloco caiu em um edifício na Praia de Itaparica; em Mantenópolis, foi constatado pela Defesa Civil o risco de desabamento de um muro de arrimo próximo a duas residências. Uma família ficou desalojada e uma família ficou desabrigada. Houve encaminhamento à Assistência Social do Município.
COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO?
A medida, usada para medir o volume da chuva, é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. E como podemos medir a chuva em uma cidade grande?
Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.
ENTENDA

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