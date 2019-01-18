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Educação

Resultado do Enem é divulgado pelo Inep

Nota só poderá ser consultada pelos participantes de modo individual

Publicado em 

18 jan 2019 às 11:37

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 11:37

Os candidatos que fizeram o
Enem
2018 já podem consultar suas notas desde a manhã desta sexta-feira (18).  Para consultar suas notas nas provas objetivas, os candidatos devem acessar a página do participante (
enem.inep.gov.br/participante
), incluir o CPF e a senha cadastrada. A nota do Enem 2018 só pode ser consultada individualmente.
 Os participantes que realizaram o exame como treineiros só terão acesso aos seus resultados no dia 18 de março. O “espelho da redação”, que são as cópias digitalizadas dos textos e as justificativas para as notas, também será liberado em 18 de março, informa o Inep.
SISU
Com a nota do Enem 2018, os candidatos podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2019. O prazo começa na próxima terça, dia 22, e encerra na sexta-feira, dia 25. A inscrição é feita pelo site do programa: sisu.mec.gov.br. A primeira chamada será no dia 28 de janeiro.
A aplicação do Enem 2018 aconteceu nos dias 4 e 11 de novembro. Dos 5,5 milhões de inscritos na edição, apenas 24,9% não compareceram para fazer o exame.
Além do Sisu, as notas do Enem podem ser usadas no Programa Universidade para Todos (ProUni), Financiamento Estudantil (Fies) e em 37 universidades de Portugal.

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