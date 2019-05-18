Home
Resgate na Maternidade de Cobilândia é uma cena que se repete

As fortes chuvas, em novembro de 2018, causaram o mesmo cenário: alagamento na maternidade e resgate de pacientes

Gazeta Online

Publicado em 18 de maio de 2019 às 21:21

 - Atualizado há 6 anos

A forte chuva que atinge a Grande Vitória desde a madrugada de sábado (18) inundou as instalações do Hospital Maternidade de Cobilândia, inclusive o centro cirúrgico. Com isso, militares do 38º Batalhão de Infantaria do Exército resgataram pacientes da unidade, que fica em Cobilândia, para outras unidades da Região Metropolitana.

> Acompanhe em tempo real os efeitos da chuva no Espírito Santo

No entanto, a cena, que emocionou os internautas, não é nova. É que, há poucos meses, em novembro de 2018, cerca de oito pacientes - entre grávidas e recém-nascidos - também precisaram ser resgatados na mesma maternidade. Na ocasião, o Corpo de Bombeiros fez o resgate. O motivo? Novamente as fortes chuvas. 

2018 

Hospital Maternidade de Cobilândia alaga e grávidas precisam ser transferidas para outras unidades Crédito: Ricardo Medeiros

2019

Militares do Exército resgatam pacientes em maternidade de Vila Velha após alagamento Crédito: Vitor Jubini

