'Rei do Triângulo' é suspeito de causar grave acidente na Praia da Costa

O empresário Bruno Barreto, de 33 anos, conhecido como Rei do Triângulo, é suspeito de ter causado um acidente com quatro veículos envolvidos, na noite desta quarta-feira (7), na Praia da Costa, em Vila Velha.

Imagens das câmeras de videomonitoramento da prefeitura mostram ele saindo pela janela do carona do Chevrolet Corvette preto, momentos antes de fugir do local (veja abaixo).

O veículo esportivo de luxo, avaliado em cerca de R$ 155 mil, colidiu em alta velocidade contra a traseira de um Ônix prata, que era conduzido por uma universitária de 22 anos, que ficou ferida.

Ainda atingiu a parte de trás de uma van branca. Além disso, ao tentar escapar do local do acidente dirigindo o Corvette, mesmo avariado, o motorista ainda bateu na traseira de um C3 branco.

Todos os carros estavam parados no sinal do cruzamento das avenidas Champagnat e Hugo Musso. O motorista da van, de 59 anos, contou que havia acabado de deixar uma aluna em casa, quando avistou o Corvette pela primeira vez.

Eu vi esse carro parado na porta de um bar, no Parque das Castanheiras, momentos antes dele nos atingir. É um carro que chama muita atenção, não tem como confundir, afirmou.

O motorista disse que seguiu pela Avenida Hugo Musso e parou no semáforo fechado, na faixa do meio. Pouco atrás dele, estava o Ônix prata, na parte da direita da pista. Mais à frente, o C3 branco.

A universitária disse somente ter ouvido o barulho do motor esportivo do carro, pouco antes de retomar a consciência, já ferida.

Era um barulho muito alto. Eu olhei pelo retrovisor e vi o farol somente, percebi que estava muito rápido, mas não deu tempo de fazer nada, contou a vítima.

O Corvette atingiu em cheio a traseira do Ônix, que ficou destruída, e ainda pegou uma parte da van, que teve algumas avarias.

O condutor ainda deu ré, passou entre os dois veículos atingidos, batendo novamente no carro da universitária, na parte da frente, para tentar escapar.

Neste momento, ele colidiu contra o C3 branco. Como o Corvette estava com a suspensão bastante danificada, o suspeito acabou não conseguindo prosseguir.

Foi então que ele saiu do banco do motorista, deixando o carro ligado, pulou para o assento do carona e saiu pela janela, sendo ajudado por um rapaz, antes de fugir a pé.

Uma ambulância do Samu foi acionada e socorreu a universitária, que sofreu um ferimento leve no nariz. Policiais do Batalhão de Trânsito Militar foram ao local e registraram um boletim de ocorrência.

Policiais civis também compareceram ao cruzamento onde a batida aconteceu, coletaram informações e o caso foi encaminhado à Delegacia de Delitos de Trânsito, onde será investigado.

O motorista da van conta que chegou a abordar o condutor que causou o acidente, antes mesmo que ele saísse do Corvette.

Eu saí do meu carro e fui até lá. Ele estava no banco do motorista. Eu falei que tinha visto ele no bar dois minutos antes, porque o carro me chamou atenção, afirmou.

O motorista teria respondido que não era ele quem estava no bar, mas segundo o motorista da van, testemunhas confirmaram no local.

O pessoal falou que estava no bar e viu ele lá. Que ele estava ostentando com o carro. Foram chegando e falando que era o tal do Rei do Triângulo, chamaram pelo nome, aí ele ficou em pé meio zonzo e depois sumiu, relatou.

Na ocorrência, registrada na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, os policiais civis relatam que, ao chegarem no local, populares disseram que a mulher do empresário estaria no posto observando a situação.

Ela foi abordada e disse não ter nada a ver com o caso e nem conhecer quem dirigia o carro. Mas os policiais, em revista, encontraram os documentos do Corvette dentro do veículo dela, um Audi Q3 branco.

A abordada admitiu que o dono do veículo pediu que ela pegasse os documentos, mas não disse quem era a pessoa que estava ao volante na hora da batida. O Corvette foi guinchado momentos após o acidente.

A polícia vai encaminhar um ofício ao restaurante para pedir a comanda de Bruno no local, a fim de comprovar o consumo de bebida alcoólica. Além disso, vai solicitar as imagens de videomonitoramento.

HISTÓRICO DE CONFUSÕES

Bruno Barreto, no dia em que foi detido, após confusão no Triângulo, em outubro de 2014 Crédito: Vitor Jubini - 12/10/2014

Bruno Paixão Barreto coleciona infrações de trânsito. Em 2014, ele e o pai, João Barreto, após uma tarde de bebedeira com direito a som alto, foram detidos na Praia do Canto, em Vitória, por desacato e resistência. Os dois chegaram ao Triângulo das Bermudas em um Porsche e uma BMW e circularam pela área de lazer - proibida para veículos aos domingos. A Guarda Municipal foi chamada, pai e filho tentaram fugir, mas acabaram detidos. Na delegacia, negaram que tivessem bebido e afirmaram "Somos milionários, fazer o quê? Temos dinheiro para jogar fora. Somo os Reis do Triângulo ".

Em 2015, Bruno Barreto ainda foi autuado por diversas infrações de trânsito em apenas duas horas. Na ocasião ele foi parado em três blitze e levou R$ 12 mil em multas

Em 2017, três anos após a confusão no Triângulo das Bermudas, pai e filho foram condenados a quatro anos de prisão por dirigir sob efeito de álcool e com carteira suspensa. Eles pagaram fiança de R$ 14,5 mil cada um e foram liberados

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