Home
>
Grande Vitória
>
Regiões de Vitória em alerta máximo após forte chuva que atingiu a Capital

Regiões de Vitória em alerta máximo após forte chuva que atingiu a Capital

Defesa Civil da capital afirma que foi registrado um acumulado de chuva de 108,5 milímetros e que oito ocorrências foram atendidas. Confira as regiões que estão sob alerta