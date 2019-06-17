Home
Reduzir carga horária é afrouxar formação, avalia diretor do Detran

Contran diminui de 25 para 20 horas/aula a carga horária de aulas práticas para quem quer obter a Carteira Nacional de Habilitação na categoria 'B'