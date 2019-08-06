Home
>
Grande Vitória
>
Rede Gazeta promove debate sobre extremismos no século 21

Rede Gazeta promove debate sobre extremismos no século 21

Assim como os outros eventos do projeto Encontros do Saber, o desta quarta-feira (07) também vai arrecadar doações. A instituição beneficiada será o Asilo de Vitória

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 18:30

 - Atualizado há 6 anos

Michel Gherman e José Antônio Martinuzzo são os convidados a debaterem sobre os extremismos no século 21 Crédito: Divulgação

A Rede Gazeta promove nesta quarta-feira (7) mais um evento do projeto Encontros do Saber. O debate desta vez será sobre "Extremismos no século 21" e vai contar com a presença dos professores Michel Gherman, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e José Antônio Martinuzzo, da Ufes. As inscrições já foram encerradas, mas os interessados poderão acompanhar as discussões pela transmissão ao vivo do Gazeta Online. Assista abaixo.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

Assim como em outros eventos do Encontros do Saber, o desta quarta-feira também vai arrecadar doações. A instituição beneficiada vai ser o Asilo de Vitória. Enfrentando dificuldades desde o primeiro semestre deste ano, a instituição continua precisando de ajuda. O principal desafio é ter caixa para garantir as folhas de pagamento. Mas além do compromisso com os salários, outros custos, como a alimentação e os materiais de higiene e cuidados com os idosos, têm se tornado mais altos. 

O evento é uma parceria com a Casa do Saber Rio e gratuito para quem já se inscreveu. Para participar do debate sobre os “Extremismos no século 21”, que começa às 9 horas, é preciso doar um item para o Asilo de Vitória. A instituição está precisando, prioritariamente, de pomadas cicatrizantes, pasta d’água e aventais descartáveis.

Em abril passado, a direção do asilo chegou a manifestar o risco de ter que encerrar as atividades. “Conseguimos um grande número de doações de materiais e alimentos, o que nos ajudou imensamente e nos deixa respirar tranquilos até o ano que vem. Nossa preocupação é com o financeiro, precisamos pagar os funcionários e nossas contas”, explicou o primeiro-secretário da instituição, Eldio Celante.

Os materiais a serem doados ao asilo podem ser encontrados em farmácias ou lojas de produtos hospitalares. O Asilo de Vitória funciona há quase 80 anos, e cuida hoje de 75 idosos, sendo que 35 deles são acamados e precisam de uma atenção especial.

“Em todo evento nós identificamos alguma organização e arrecadamos o que eles estão precisando no momento. Além de fazer o bem e ajudar os projetos, nosso objetivo é dar visibilidade ao trabalho importante que essas instituições desempenham na sociedade”, frisou a diretora de Transformação da Rede Gazeta, Leticia Lindenberg.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais