Rede Gazeta afasta repórter da TV que se envolveu em briga em prédio

Câmera de segurança mostra briga dentro de elevador em condomínio Crédito: Reprodução

A Rede Gazeta afastou nesta quinta-feira (20) o repórter da TV Gazeta Rodrigo Maia após uma briga em um condomínio onde mora, na Praia do Canto, em Vitória. A confusão foi registrada pelas câmeras do circuito interno de videomonitoramento do condomínio.

As imagens das câmeras do prédio mostram que a confusão começou no elevador. Uma mulher, de camisa vermelha, assiste à discussão entre o aposentado Nildo Ferreira, 69 anos, de camisa azul, com o repórter Rodrigo Maia. Rodrigo também filmava a cena com um celular. Nildo tenta empurrar e chutar o repórter. Rodrigo Maia coloca o celular no chão e parte para cima do aposentado. A mulher sai, e os dois brigam no elevador. Depois, eles vão para fora e caem no chão. Nildo fica deitado e, Rodrigo, ajoelhado, dá vários socos nele.

As imagens foram publicadas em redes sociais.

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O OUTRO LADO - RODRIGO MAIA

Rodrigo Maia convocou uma coletiva à imprensa nesta quinta-feira (20) para se posicionar sobre os fatos. Assista:

O OUTRO LADO - NILDO FERREIRA

Nilo Ferreira, de 69 anos, deu sua versão sobre a briga Crédito: Kaique Dias

O aposentado Nildo Ferreira, 69 anos, conversou com a reportagem do Gazeta Online após prestar depoimento na Delegacia do Idoso, na manhã desta quinta-feira (20). Segundo Nildo, que é vizinho de Rodrigo, as discussões entre os dois começaram por causa de barulho vindo do apartamento do repórter.

Segundo Nildo, as discussão no elevador aconteceu por esse motivo, já que o aposentado novamente questionou o repórter dizendo que ele continuava fazendo barulho.

"ELE VEIO PARA CIMA DE MIM"

O repórter Rodrigo Maia Crédito: TV Gazeta/Reprodução

O repórter Rodrigo Maia contou que estava sofrendo ameaças do vizinho e que tentou evitar a briga.

Por que a situação chegou àquele ponto?

Eu não queria briga em nenhum momento. Procurei o Nildo várias vezes, inclusive, me coloquei à disposição para levá-lo ao médico. Ele dizia que tomava medicações fortes, tinha síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Eu me coloquei no lugar do Nildo. Eu posso estar com 68 ou 69 anos um dia, estar passando por problemas de saúde, tomando remédios e de repente ouvir barulhos ou pancadas. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. A todo momento eu quis (ajudar), tanto é que no primeiro boletim eu não represento contra ele. Quando a situação começou a sair do limite, aí eu representei contra ele.

Quando o encontrou no elevador, não pensou em correr pra se afastar e evitar essa situação toda?

Não só pensei como fiz. Várias vezes ele me chamou pra briga física, falou palavras de baixo calão. Eu evitei e passei. Aquele foi um momento em que ele me toca e que vem pra cima de mim. Até então isso não tinha acontecido.

Mesmo sendo tocado e ele te agredindo, não pensou em correr naquele momento?

Em frações de segundo, quando você está passando por uma situação limite que alguém começa a te agredir e você não sabe o que vai acontecer, é instinto do ser humano de sobrevivência. Ele veio pra cima de mim, eu não sabia o que poderia fazer. Eu não sabia se ele tinha uma faca, se ele estava armado. Eu encontrei um senhor que quer me matar e me ameaça há um ano, e que estava começando a me agredir. O meu instinto foi de sobrevivência e eu começo a bater.

Você se arrependeu?

Estou aberto às autoridades. Até porque tenho minha versão, tenho provas, cartas, inúmeras cartas. O senhor Nildo não tem um áudio, vídeo sobre os barulhos e marteladas. Eu tenho essas provas. Eu acho que não foi o certo, mas, naquele momento foi um momento de fúria que era ou a minha vida ou a vida dele. Se uma pessoa está te ameaçando ao longo de um ano, fala que vai te matar, te mostra uma faca, como ele já tinha me mostrado, eu já estava vivendo em pânico naquele prédio, então tudo poderia acontecer.

"ACHEI QUE ELE IRIA ME MATAR"

O aposentado Nildo Ferreira, de 69 anos Crédito: Kaique Dias

Com ferimentos na cabeça, o aposentado Nildo Ferreira, de 69 anos, afirmou que durante a briga com o repórter Rodrigo Maia chegou a pensar que não escaparia com vida.

Como a briga começou?

Nunca imaginei que ele também estava subindo no elevador. Então, foi aquela coincidência que a gente não gosta de ter nunca. Quando eu subi, ele subiu também. Como ele vinha fazendo muito barulho e eu já entrei com uma ação contra ele, falei: Você continua fazendo barulho, meu amigo.

De que forma a agressão teve início?

Ele botou o nariz com o meu... Eu estava com a mochila na mão esquerda e empurrei ele. Quando afastei ele, ele partiu para cima. Ali mesmo eu fui a nocaute. Ele me puxou pra fora, foi chute, pontapés, socos... Por três vezes fiquei desacordado. Ele disse que estava possuído por três demônios e que estava naquele momento ali pra me matar.

Qual a sua reação?

Fiquei com muito sangue na orelha. Não tive nem como reagir. Perdi a ação. Não tinha como reagir a luta corporal porque perdi as forças. Ele estava tentando reverter o quadro, passando-se por vítima, quando na verdade não era nada disso. Ele ficou me segurando para a polícia chegar e parecia que eu era um bandido. Eu gritei muito por socorro. Nas vezes que eu estava são, achava que ele ia me matar.

Você falou algo com ele?

Eu tentava falar e ele me mandava a calar a boca. Quando eu voltava a si do desmaio eu falava Meu amigo, vamos parar. Você já venceu, já me bateu. Mas ele disse: Não, vamos esperar a polícia. Aí chegou a polícia e o Samu juntos. Ele, como repórter, tem o raciocínio rápido e sabe que se a polícia pega ele ali, já saberiam quem era a vítima. Mas naquele momento, parecia que eu era o bandido e ele era o mocinho.

Qual a motivação para essa briga?

A motivação é que desde que ele mudou, tem barulhos. Repórteres, como vocês, não têm muita hora. Tem horários diferentes de um idoso aposentado.

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