Boa notícia

Recuperação de ciclista atropelada em Vila Velha surpreende especialista

Marília Barboza estava junto com grupo que foi atingido por um veículo em alta velocidade, no dia 29 de junho, na Rodovia do Sol. Ela foi levada ao hospital em estado grave. Em poucos dias, evolução no quadro de saúde surpreende

Publicado em 9 de julho de 2019 às 22:13 - Atualizado há 6 anos

Acidente na Rodovia do Sol deixou cinco feridos em Vila Velha Crédito: Reprodução

A empresária Marília Barboza, de 50 anos, que estava junto com o grupo de ciclistas que foi atropelado na manhã do dia 29 de junho, na Rodovia do Sol — está apresentando um grande avanço na recuperação, de acordo com o amigo e massoterapeuta Gerardo Pereira Lima Filho. No dia do acidente, a mulher foi encaminhada ao Hospital Evangélico, em Vila Velha, em estado grave.

Marília usa um pedal para fazer exercícios físicos Crédito: Reprodução

Na última segunda-feira (9), dez dias após o acidente, Gerardo gravou um vídeo de Marília usando um pedal para exercícios físicos. "Olha o que está fazendo, olha isso, que benção de Deus", disse o massoterapeuta no vídeo. Na imagem, a empresária também afirma que está bem.

VEJA VÍDEO

Ao Gazeta Online, o massoterapeuta contou que Marília já consegue fazer caminhada no hospital. "Impressionantemente, ela está mil vezes melhor do que a gente imaginava. A recuperação dela está sendo maravilhosa", disse.

Marília é líder em uma das categorias master feminino no Estado Crédito: Reprodução | Instagram

Segundo ele, mesmo após o acidente, Marília pretende voltar ao ciclismo. "Ela não vê a hora de voltar a pedalar. Ela vai voltar, com certeza. Ela é muito querida, muito forte. Tanto é que por ela ser atleta, por se dedicar ao esporte intensamente, é que ela está se recuperando 'assustadoramente', muito rápido", acrescentou.

Marília teve ferimentos na mandíbula, costela, na clavícula esquerda e no braço direito. De acordo com Gerardo, a mulher vai passar por uma nova cirurgia, mas não soube especificar qual.

O ACIDENTE

Ciclistas que estavam no local do acidente informaram que o motorista, identificado como Rawlison Carlos Soares, estava em um Renault Logan prata, em alta velocidade, quando chocou-se contra um pelotão de ciclistas na altura do bairro Retiro do Congo. Pelo menos cinco ciclistas foram atingidos pelo veículo. Inclusive, Gerardo afirmou que estava junto ao grupo no dia do acidente e por sorte não foi atingido.

O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro no local do acidente, segundo o sargento da Polícia Militar Ilson de Paula Oliveira, lotado no Posto da Barra do Jucu do Batalhão de Trânsito da PM. Da rodovia, Rawlinson foi encaminhado para a 2º Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa qualificada por embriaguez, na direção de veículo automotor. Já a passageira Daniela Lima dos Santos foi autuada em flagrante como coautora pelo mesmo crime.









Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta