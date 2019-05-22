Home
Grande Vitória
Rapaz que morreu em acidente na Terceira Ponte deixa dois filhos

Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23 anos, morreu no acidente com a namorada; o rapaz deixa dois filhos, uma menina de um ano e um menino, de três meses