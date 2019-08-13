Radares móveis continuam sendo usados no ES, diz PRF

Os radares portáteis viraram alvo do presidente Jair Bolsonaro, que pretende acabar com a utilização dos aparelhos Crédito: Carlos Alberto Silva

Na segunda-feira (12), o presidente Jair Bolsonaro (PSL) prometeu, durante a inauguração da duplicação de um trecho de 47 quilômetros da BR 116, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que acabaria com os "radares móveis" utilizados pela Polícia Rodoviária Federal nas rodovias federais do país em breve. "É só eu determinar à Polícia Rodoviária Federal que não use mais", disse ao ser questionado.

O inspetor Valdo Lemos, explicou que a PRF segurá utilizando os radares nas fiscalizações Crédito: José Carlos Schaeffer

Em entrevista ao Gazeta Online, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos, explicou que até o momento não há qualquer recomendação ou orientação para que os aparelhos deixem de ser utilizados pelos agentes.

"Em relação à declaração, nosso órgão, oficialmente, segue trabalhando com esses aparelhos. Não há nenhum impedimento no momento. Houve a fala e tem que se aguardar qual mecanismo legal será utilizado para não se utilizar esses radares. Hoje, nós estamos utilizando e nossa expectativa é continuar fazendo o trabalho com os mesmos. Não houve nenhuma comunicação oficial para que paremos de utilizá-los", destacou.

Atualmente, a PRF dispõe de 10 radares móveis utilizados na fiscalização nas estradas. O inspetor ressaltou a importância dos mesmos e aproveitou para distinguir os diferentes tipos de equipamentos existentes.

"São 10 radares portáteis em utilização pela Polícia Rodoviária Federal, que são utilizados a qualquer momento nas rodovias federais do Espírito Santo. Mas é preciso explicar uma confusão que ocorre. Existem três tipos de radares: o fixo, que como o nome sugere, é aquele tradicional, cravado na pista. O móvel é quando se coloca o dispositivo sobre um veículo em movimento e afere a velocidade do veículo que vem no sentido contrário. E tem esse terceiro, que é o portátil, mas popularmente conhecido como móvel, que é o que está no centro das declarações do presidente. Este radar pode ser colocado em locais distintos, nesse caso o chamamos de estático, pois está fixado em um suporte ou tripé, e quando está na mão do agente a nomenclatura certa é portátil", detalha.