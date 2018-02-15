Racismo no Instagram: após post de selfie, jovem pede desculpas

Jovem negro denuncia racismo em bloco de carnaval no Centro de Vitória Crédito: Montagem | Gazeta Online

sobre sua postagem no Instagram. A imagem com três jovens negros ao fundo e um folião branco à frente do trio fazendo um selfie em um bloco de carnaval, no Centro de Vitória, se espalhou pelas redes sociais nesta Quarta-Feira de Cinzas. A foto que, quando tirada mostrava a alegria da festa, com todos sorrindo, virou uma denúncia de racismo, depois de ser publicada no Instagram com o texto: "Vou roubei seu celular". Peço sinceras desculpas às pessoas que apareceram na foto e a quem mais tenha ofendido. Essa é a manifestação do estudante de educação física Lucas Almeida, de 23 anos,. A imagem com três jovens negros ao fundo e um folião branco à frente do trio fazendo um selfie em um bloco de carnaval, no Centro de Vitória, se espalhou pelas redes sociais nesta Quarta-Feira de Cinzas. A foto que, quando tirada mostrava a alegria da festa, com todos sorrindo, virou uma denúncia de racismo, depois de ser publicada no Instagram com o texto: "Vou roubei seu celular".

Na manifestação enviada ao Gazeta Online, Lucas Almeida  o autor da publicação  diz que não exerce e se opõe a qualquer manifestação de preconceito. E afirma que a frase do post replica um meme veiculado na internet, que foi usado por ele como ironia e crítica à discriminação social.

Usei para fazer uma referência a mim mesmo  como se percebe pela frase na primeira pessoa do singular, indicando que a brincadeira era para criticar e combater, usando de ironia, uma reconhecida injustiça e discriminação social, disse o universitário.

No texto, Lucas disse reconhecer que a brincadeira foi infeliz, inoportuna e precipitada pelo contexto da imagem, e que isso levou a uma má interpretação, pois não condiz com sua personalidade.

Minha intenção era criticar o sistema e não o reproduzir. A composição da mensagem irônica não deu conta disso e causou o efeito inverso. Sou morador da periferia e sempre me engajei nas lutas e causas populares porque elas dizem respeito à minha condição social e pessoal, afirma.

O PEDIDO DE DESCULPAS

Peço sinceras desculpas às pessoas que apareceram na foto e a quem mais eu tenha ofendido com meu post no Instagram, reiterando que essa nunca foi minha intenção. Não tenho, não exerço e me oponho a qualquer manifestação de preconceito, seja ele de raça/etnia, de religião, de gênero, de orientação sexual, de classe ou de capacidade e quem me conhece e convive comigo sabe bem disso. A frase de meu post replica um meme famoso veiculado na internet, que usei para fazer uma referência a mim mesmo  como se percebe pela frase na primeira pessoa do singular, indicando que a brincadeira era para criticar e combater, usando de ironia, uma reconhecida injustiça e discriminação social.

Reconheço agora que a brincadeira foi infeliz, inoportuna e precipitada pelo contexto da imagem, produzindo uma interpretação outra, que eu não pretendia, ensejada pelo clima festivo e de euforia do carnaval. Essa interpretação não condiz com minha personalidade, com quem sou, com minha prática de vida e minhas ideias. Minha intenção era criticar o sistema e não o reproduzir. A composição da mensagem irônica não deu conta disso e causou o efeito inverso. Sou morador da periferia e sempre me irmanei e engajei nas lutas e causas populares, porque elas dizem respeito à minha condição social e pessoal. Reafirmo aqui meu pedido de desculpas às companheiras e aos companheiros dessa luta diária contra as injustiças e discriminação de toda espécie.