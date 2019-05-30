Home
>
Grande Vitória
>
Racha na Terceira Ponte: novo vídeo reforça investigação da polícia

Racha na Terceira Ponte: novo vídeo reforça investigação da polícia

A filmagem foi feita na porta da boate, em Vila Velha, de onde saíram advogado e universitário envolvidos em acidente que matou casal que trafegava de moto na ponte