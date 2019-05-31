Home
>
Grande Vitória
>
Racha na Terceira Ponte: "A moto", gritou amigo que estava com advogado

Racha na Terceira Ponte: "A moto", gritou amigo que estava com advogado

Gazeta Online teve acesso em primeira mão ao inquérito que investigou a participação de advogado e universitário na morte de casal na Terceira Ponte