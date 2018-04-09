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275 mil multas

R$ 39 milhões em multas por velocidade alta apenas em um ano no ES

Mais de 275 mil motoristas foram flagrados correndo em 2017

Publicado em 09 de Abril de 2018 às 11:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2018 às 11:56
Placa com limite de velocidade na Av. Norte Sul: andar acima da velocidade permitida lidera ranking de infrações Crédito: Fernando Madeira
Milhares de condutores preferiram andar acima da velocidade e arcar com uma multa a andar na linha e em segurança, para si e para os outros, em 2017. As penalidades somaram um total de R$ 38.996.811,63 no ano passado para infratores.
É o valor acumulado por 275.058 notificações por dirigir em alta velocidade em duas das três categorias em que é subdividida a infração: dirigir até 20% acima da velocidade e dirigir entre 20% e 50% acima, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.
Essas duas categorias lideram o ranking de infrações de trânsito, segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES), tanto em 2016 quanto em 2017. No último ano, foram ao todo 275 mil multas nos dois critérios. Isso representa 530 multas dessa natureza por minuto no Estado.
A penalidade para a velocidade 20% acima do que é permitido é de R$ 130,16, com perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Para entre 20% e 50%, o valor é R$ 195,23 e perda de cinco pontos.
Segundo o Anuário de Trânsito de 2016, o último produzido pelo Detran, houve 16.031 acidentes por colisão ou abalroamento (colisão entre objetos em movimento).
A maioria dos acidentes acontece por falha humana. E o excesso de velocidade só piora essas estatísticas. Até porque se você for frear, o carro vai demorar a parar. Então quanto menor for a velocidade, menores os riscos de morrer, afirma a médica Rita Moura, especialista em Medicina do Tráfego e diretora da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet). A maioria dos países que reduziu os limites de velocidade diminuiu o número de acidentes, acrescenta a médica.
Cultura
Mesmo com as sanções e com os índices de acidentes violentos no trânsito, por que condutores continuam se arriscando? Inicialmente, é algo cultural. Por um bom tempo o condutor acreditava na impunidade. Hoje, o Detran tem muitos processos abertos de suspensão de CNH, e a gente vê que o comportamento dos condutores nos recursos é de argumentar que já pagaram a multa e que isso é o suficiente, relata José Eduardo de Souza Oliveira, diretor de habilitação do Detran.
Ou seja, ainda não caiu a ficha do condutor de que ele pode ou vai deixar de dirigir se cometer infrações.
O diretor de habilitação do Detran ressalva que a maioria dos condutores dirige dentro da regularidade. São um milhão e quatrocentos mil habilitados no Espírito Santo. Desses, cerca de 50 mil estão com a CNH suspensa. Mas o ideal é que não tivesse infração. 
INFRAÇÕES MAIS COMETIDAS
2016
1. Transitar em velocidade superior máxima permitida em até 20%: 217.614 multas.
2. Transitar em velocidade superior máxima permitida em mais de 20% até 50%: 39.255 multas.
3. Dirigir utilizando-se de telefone celular: 32.814.
4. Avançar o sinal vermelho: 23.716.
5. Conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado: 17.929.
6. Dirigir veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir: 13.434.
7. Avançar sinal vermelho: 11.872.
8. Condutor deixar de usar o cinto de segurança: 8.774.
9. Transitar em velocidade superior máxima permitida em mais de 50%: 7.423.
10. Conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório: 5.835.
2017
1. Transitar em velocidade superior máxima permitida em até 20%: 225.953 multas.
2. Transitar em velocidade superior máxima permitida em mais de 20% até 50%: 49.105 multas.
3. Avançar o sinal vermelho: 30.452.
4. Dirigir veículo segurando/manuseando telefone celular: 21.824.
5. Estacionar em local/horário proibidos pela sinalização: 15.068.
6. Conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado: 13.832.
7. Transitar em velocidade superior máxima permitida em mais de 50%: 11.494.
8. Estacionar em desacordo com a regulamentação de estacionamento rotativo: 10.615.
9. Avançar sinal vermelho: 8.801.
10. Conduzir veículos sem possuir CNH/Permissão: 8.760.
Sanções
Velocidade alta
Quando até 20% acima, é infração média, com perda de quatro pontos na CNH e multa de R$ 130,16.
Quando for superior, entre 20% e 50% acima, é infração grave, com perda de cinco e multa de R$ 195,23.
Celular
Flagrado utilizando-se de celular, infração média, com perda de quatro pontos e multa de R$ 130,16.
Flagrado segurando ou manuseando o celular, infração gravíssima, com perda de sete pontos e multa de R$ 293,47.

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