Home
>
Grande Vitória
>
Quiz retrô verão 2019: você sabe tudo o que rolou na estação?

Quiz retrô verão 2019: você sabe tudo o que rolou na estação?

Teve cheiro misterioso, hits chicletes (lógico!!!), carnaval, festas que bombaram e temperaturas elevadíssimas com sensação térmica de derretimento mesmo. Relembre