Quiosque de Camburi vai virar beach club até o verão

Quiosque 1 vai virar beach club no verão Crédito: Vitor Jubini

quiosques da Praia de Camburi, em Vitória, vão estar de cara nova até o verão. A informação foi confirmada pela Ecos Eventos, concessionária que assumiu a gestão dos estabelecimentos desde agosto. Segundo o diretor da empresa, Raimundo Nonato, os quiosques 1, 2, 3 e 6 vão ser os primeiros a serem reformados e a expectativa é que as obras sejam finalizadas no início de dezembro. Quatroda Praia de Camburi, em Vitória, vão estar de cara nova até o. A informação foi confirmada pela Ecos Eventos, concessionária que assumiu a gestão dos estabelecimentos desde agosto. Segundo o diretor da empresa, Raimundo Nonato, os quiosques 1, 2, 3 e 6 vão ser os primeiros a serem reformados e a expectativa é que as obras sejam finalizadas no início de dezembro.

Entre as novidades, o K1, que fica no início da praia, próximo à Ponte de Camburi, vai passar a ser um beach club. A obra vai custar cerca de R$ 500 mil, de acordo com Nonato.

Decidimos que esse espaço seria melhor porque ele tem mais hotéis na frente e no futuro vai ter uma marina ali. Vai ser um lugar diferenciado com espreguiçadeiras, guarda-sóis bacanas e um serviço sofisticado. Raimundo Nonato, diretor da Ecos Eventos

Atualmente, os quiosques 2 e 6 já estão recebendo intervenções. Nonato disse que o primeiro fez um fechamento de tapumes e o segundo está com obras nas colunas para permitir a ampliação da cobertura. Já os quiosques 4 e 5, que vão passar por uma reforma só depois do carnaval, vão ampliar o atendimento na areia da praia nesse verão.

Ainda segundo o diretor da Ecos Eventos, o quiosque sete vai ser um restaurante japonês. De acordo com ele, esse imóvel deve ser inaugurado na segunda quinzena de janeiro.

Já nos quiosques que ficam na altura de Jardim Camburi, as obras vão ficar para depois do verão. Lá serão intervenções muito maiores com a retirada do telhado e colocação de uma cobertura similar a dos outros quiosques. Não teremos tempo hábil para fazer os projetos, aprovar em todos os órgãos competentes e executar as intervenções antes do verão.

Nonato disse que não há como prever um valor para todo o investimento na orla que será custeado pela concessionária e por outros empresários. Mas de acordo com ele, as intervenções básicas em um quiosque como a ampliação da cobertura giram em torno de R$ 180 mil.

Camburi foram entregues pela prefeitura em 2013. Para o diretor da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, Leonardo Krohling, as novas intervenções são necessárias para melhorar o atendimento. Estamos trabalhando para aprovar todos os projetos, só não tenho como cravar uma data de quando serão liberados. Os quiosques deforam entregues pela prefeitura em 2013. Para o diretor da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, Leonardo Krohling, as novas intervenções são necessárias para melhorar o atendimento. Estamos trabalhando para aprovar todos os projetos, só não tenho como cravar uma data de quando serão liberados.

SAIBA MAIS

Novidades Verão 2019

Os quiosques 1, 2, 3 e 6 vão estar reformados até o início de dezembro. O K1, inclusive, vai ser um beach club. O 7 deve ser entregue na segunda quinzena de janeiro.

Em reforma

Os quiosques 2 e 6 estão em obra atualmente. O 2 fez um fechamento de tapume e o 6 vai ampliar a cobertura.

Depois do carnaval

Os quiosques 4 e 5 vão passar por intervenções depois do carnaval. Enquanto isso, no início do verão vão ampliar o atendimento na areia.

Só depois do verão