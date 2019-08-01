De telefone

Queda de fio na Avenida Leitão da Silva deixa duas pessoas feridas

De acordo com morador, duas pessoas que estavam em uma moto foram socorridas pelo Samu

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 09:33 - Atualizado há 6 anos

Populares tentam levantar o fio, para evitar outros acidentes na Avenida Leitão da Silva Crédito: Eduardo Dias

A queda de um fio de telefone na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, feriu duas pessoas que estavam em uma moto, na manhã desta quinta-feira (1), em Vitória. O acidente aconteceu pouco depois das 5h, na pista em direção à Ponte da Passagem.

De acordo com o marceneiro Wellington Luiz Frigino, que mora próximo ao local do acidente, ficaram feridos o condutor e o carona da moto. Com o impacto da batida, o condutor da moto teve ferimentos na região do pescoço e estava sangrando. O carona teve ferimentos nas mãos após cair no chão.

O morador Wellinton Luiz Frigino foi o primeiro a chega ao local do acidente e afirmou que os dois feridos foram Socorridos pelo Samu e levados conscientes para o Hospital São Lucas, em Vitória.

Uma viatura do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar está no local. Moradores levantaram partes dos fios com um pedaço de madeira e improvisaram bloqueios em algumas faixas da avenida para evitar novos acidentes. A causa para a queda do fio é desconhecia.

A equipe do Departamento de Estrada de Rodagem (DER-ES) cortou o fio e liberou a pista na manhã desta quinta-feira (01).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta