Que fim levou projeto do 'city tour' com ônibus panorâmico no ES?

Está marcado para estrear em 31 de maio, no feriado de Corpus Christi, o serviço de ônibus turístico panorâmico em Vitória. Será utilizado um coletivo com capacidade para 49 turistas e com o teto panorâmico, de uma empresa privada. No início do ano passado, já havia a promessa do serviço.

O ônibus tem um andar só, mas é aberto. Há veículos iguais em serviços em Foz do Iguaçu, Gramado, Balneário Camboriú e Rio de Janeiro, explica um dos sócios da empresa Capixaba Receptivo, responsável pelo serviço, Gustavo Alves.

O ônibus que vai fazer o city tour da Capital foi batizado de Capixaba Bustour. A empresa informou que um guia estará a bordo fazendo a apresentação da cidade.

Em janeiro de 2017, foi divulgado que o município estudava a implantação de um ônibus de dois andares para o city tour, e que uma empresa já havia se reunido com o prefeito, Luciano Rezende.

Mas de acordo com o presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, o investimento do negócio será de total responsabilidade da empresa, sem qualquer utilização de dinheiro público na manutenção do veículo.

SEM DEFINIÇÃO

A 22 dias do lançamento do serviço, no entanto, a empresa afirma que não definiu o trajeto que será percorrido, quantas paradas serão feitas, nem quanto tempo o passeio vai durar. Segundo Khroling, a informação é de que o roteiro deva começar no Quiosque 1, em Camburi.

Outra questão importante que não foi informada nem pela prefeitura nem pela empresa é o preço que o turista terá que desembolsar para usufruir do passeio.

Como não temos roteiro definido, não tivemos como calcular o valor ainda, pois ele será calculado também a partir da quilometragem percorrida, explica Gustavo.

O serviço vai funcionar inicialmente apenas às quartas, sábados e domingos, com uma saída por dia. Segundo Leonardo Krohling, esses dias foram escolhidos para minimizar o impacto do ônibus nas vias públicas da cidade. Contudo, conforme a demanda for aumentando, é possível que passeios sejam realizados em outros dias da semana.

Segundo a empresa, há a possibilidade de o ônibus visitar, além dos pontos turísticos de Vitória, alguns locais em Vila Velha. Esse ônibus está adequado às legislações dos dois municípios. Pode ser que contemple os dois já nesse inícios, agora no final do mês, revelou Gustavo.

PROJETO PARADO EM VILA VELHA

O ônibus que transportava turistas para que eles tivessem a oportunidade de visitar os principais pontos turísticos de Vila Velha, projeto que teve início em dezembro do ano passado, está parado e não tem data para voltar a circular. Implantado por uma empresa que disponibiliza o mesmo serviço em Pedra Azul, o veículo personalizado circulou somente durante o verão e foi planejado para atender pessoas que visitavam a cidade canela-verde em busca de conhecer centros históricos e belezas naturais. Durante o trajeto os turistas iam até lugares como Convento da Penha, Morro do Moreno, Farol de Santa Luzia, Prainha e outros pontos bem frequentados da região. Mas o projeto não avançou, mesmo com a intenção da empresa responsável pelo ônibus.

O ônibus turístico, que transportava em média 15 pessoas por dia e tinha uma passagem que custava R$ 30,00 para maiores de 12 anos e R$ 25,00 para menores, na época, foi visto com bons olhos por incentivadores, governos municipal e estadual e instituições ligadas ao turismo e lazer. Contudo, a manutenção do projeto não foi adiante. E a prefeitura não tem previsão de quando a ação será retomada.

Por meio de sua assessoria de comunicação, a Prefeitura de Vila Velha justificou que o funcionamento do ônibus turístico foi pensado para acontecer apenas de 28 de dezembro de 2017 a 18 de fevereiro deste ano - época em que, por conta do verão, a cidade recebe maior quantidade de turistas. Mas garantiu que está em contato com empresários que se demonstraram interessados em investir no projeto através de uma parceria público privada.

Além disso, a prefeitura afirmou que vem estudando uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação para levar alunos da rede municipal aos pontos turísticos da cidade. Durante o tour, os estudantes receberiam aulas práticas sobre a história e a cultura de Vila Velha. O posicionamento da prefeitura é o mesmo quanto a previsão de início dos trabalhos: "O projeto está em fase de elaboração."

O impasse para que o ônibus volte a circular também está ligado ao pequeno retorno financeiro que o projeto teve. De acordo com a empresária Helina Canal, responsável pela empresa Canal Tures, dona do veículo que levava os turistas, a adesão foi "bastante pequena e muito abaixo do esperado". Ela aponta a falta de um planejamento mais completo para justificar o insucesso do ônibus personalizado.

"Na época a divulgação foi pouca e, na minha opinião, isso foi o que mais atrapalhou. Teve dia que o ônibus transportou duas, três pessoas. Nenhum investimento se sustenta dessa maneira. Para que o ônibus continuasse rodando seria necessário no mínimo 30 pessoas o utilizando diariamente. Algo que deveria ter sido feito era pedir para que os hotéis falassem para os clientes que havia o serviço na cidade, mas isso não foi feito. Também faltou instalar placas informando de forma mais detalhada os pontos de parada", contou Helina Canal.

ANÁLISE

É preciso ter estratégia

Por Arlindo Villaschi, economista

No turismo, o que temos hoje é uma série de iniciativas individuais de micro e pequenas empresas atuando, mas que não potencializa o mercado como poderia. Uma empresa coloca um ônibus, outra propõe passeio de barco. Eu não sou crítico dessas iniciativas, mas elas estão longe de ser suficientes para explorar o potencial turístico do Espírito Santo. É preciso que governos, sociedade civil e empresas pensem: qual é o turismo que queremos? É um turismo de negócios, histórico, de contemplação? É necessária seguir uma linha, ter uma coerência e uma estratégia, pensar o que é melhor para o desenvolvimento do Estado, para a geração de renda.

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