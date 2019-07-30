Vitória

Quatro meses após decreto, regras de uso de patinete são ignoradas

Veículo é usado por crianças e na rua, em Vitória. Resultado de consulta pública não saiu

Publicado em 30 de julho de 2019 às 00:04 - Atualizado há 6 anos

Usuários circulam no meio da rua com patinetes elétricos em Jardim da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva

Quase quatro meses depois do regulamento do uso de patinetes elétricos compartilhados em Vitória, muita gente continua desrespeitando as regras. A equipe de A GAZETA flagrou crianças conduzindo os veículos, pessoas dividindo um único equipamento e até mesmo trafegando nas ruas. Além disso, apesar de não conseguirem medir a velocidade, a percepção dos pedestres é de que os usuários abusam da velocidade.

Desde 4 de abril, o uso de patinetes compartilhados em Vitória possui normas regulamentadas pela prefeitura por meio de decreto. Entre elas, estão a utilização do veículo apenas por maiores de 16 anos, limite de velocidade de 6 km/h em calçadas e ciclovias e proibição de uso do equipamento em ruas e avenidas. As regras passaram por consulta pública durante o mês de junho para que fossem reformuladas e se adequassem às necessidades da população.

Contudo, um mês após a consulta pública ter sido encerrada, nenhuma mudança foi feita e a população tem, inclusive, ignorado regras já estabelecidas. O patinete tem sido utilizado nas ruas, onde o tráfego não é permitido, e de forma irresponsável.

“Eles passam muito próximo do pedestre, andam fora do local permitido, quase derrubam a gente. Não sou contra o patinete, mas as pessoas precisam ter consciência e respeitar as regras. Infelizmente a gente não tem visto isso”, disse o segurança patrimonial Áureo Júnior, 55 anos.

Por enquanto, sem definição após a consulta pública, não está prevista multa para quem desrespeita as regras.

VELOCIDADE

O excesso de velocidade tem preocupado muitos pedestres, principalmente aqueles que usam a orla para realizar atividades físicas. As irmãs Andressa e Andrea Lopes caminham no calçadão da Praia de Camburi todos os dias à tarde e relatam que por diversas vezes já tiveram que se afastar e dar passagem ao veículo para não se machucar.

“Eles andam muito rápido, ficam fazendo zig-zag com os patinetes na calçada, fazem gracinha, quase derrubam a gente no chão. A gente tem que andar olhando para trás. É um absurdo!”, declarou Andrea Lopes.

A indignação é compartilhada também pelo aposentado Valnei Costa, 78 anos, que já presenciou até acidentes por causa do mau uso do patinete.

“O rapaz estava andando muito rápido, se desequilibrou e caiu em cima de um idoso que estava caminhando. A gente fica com medo, porque eles vêm para cima da gente, não estão nem aí para as regras”, contou.

Além dos problemas relatados, não é difícil notar crianças usando os patinetes, inclusive compartilhando com os pais, o que é proibido pelo decreto. A regulamentação diz que apenas maiores de 16 anos podem fazer uso do equipamento e que apenas uma pessoa deve fazer uso do patinete por vez.

PREFEITURA

Crianças usam patinete em Camburi. Além de ser proibido para menores de 16 anos, o veículo não deve ser usado por mais de uma pessoa Crédito: Vitor Jubini





Quase um mês depois de ter recolhido as sugestões da população para rever as regras do uso de patinetes, a Prefeitura de Vitória ainda não realizou nenhuma mudança no decreto e informou que não há previsão de quando isso será feito.

Questionada sobre que tipo de sugestões foram recebidas e quais mudanças devem nas normas devem ser feitas, a administração municipal só informou que todas as sugestões estão sendo avaliadas. A respeito da possibilidade da aplicação de multas para aqueles que desrespeitarem regras, a prefeitura se limitou a dizer que trabalha com a conscientização dos usuários.

AS REGRAS

O QUE DIZ O DECRETO

Apenas maiores de 16 anos podem utilizar os patinetes elétricos compartilhados. Crianças não podem usar o equipamento, mesmo com a supervisão dos pais.

Os patinetes devem trafegar só em calçadas e ciclovias. Nas calçadas, o limite de velocidade é de 6 km/h. Já nas ciclovias é de até 20 km/h.

É proibido que mais de uma pessoa use um único patinete ao mesmo tempo.

Não está prevista punição com multa. Uma consulta pública para rever as regras foi feita, mas o resultado não foi divulgado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta