Quatro ciclistas são atropelados por carro na Rodovia do Sol, Vila Velha

Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos ciclistas que estão sendo atendidos no local. O trânsito não apresenta retenção