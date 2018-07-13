Quase 7,5 mil pessoas têm documentos perdidos na Casa do Cidadão

Munícipes podem reaver documentos perdidos na Casa do Cidadão Crédito: Divulgação | Semcid

Foi divulgada nesta quinta-feira (12) a lista atualizada com documentos perdidos no Centro Integrado de Cidadania (CIC) Zumbi dos Palmares, mais conhecido como a Casa do Cidadão, em Itararé. De acordo com o levantamento referente ao mês de junho, estão na listagem 7.475 pessoas.

O número é maior que o registrado em maio, quando foram contabilizados 7.309 nomes. A Carteira de Identidade ainda é o documento com maior número de registros, com 5.089 ocorrências. Em seguida, o CPF (728), Carteira de Trabalho (497), Título de Eleitor (476), certidões diversas (256), Certificado de Reservista (122), CNH (134) e outros (173).

COMO RECUPERAR?

site da Prefeitura de Vitória, ir pessoalmente ao local ou ligar para o telefone 3382-5515. Quem achou qualquer documento e quiser entregá-lo deve procurar a recepção central da Casa do Cidadão, localizada em Itararé. Para saber se o documento se encontra arquivado, basta olhar a relação no, ir pessoalmente ao local ou ligar para o telefone 3382-5515.

O cidadão terá que apresentar também qualquer outra identificação. Já para os menores de 18 anos, o documento é entregue ao pai ou à mãe, mediante apresentação de documento que comprove o parentesco.

ONDE FICA?

Centro Integrado de Cidadania (CIC) Zumbi dos Palmares - Casa do Cidadão

Endereço: Avenida Maruípe, nº 2.544, Itararé

Funcionamento: de segunda a sexta, das 12 às 19 horas