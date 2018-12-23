Qual é o seu pedido para o Papai Noel?

Papai Noel repórter com Luciele, de 18 anos, e a filha dela, Roberta, de 1 ano. A jovem deseja conseguir trabalho e comprar a casa própria Crédito: Marcelo Prest | GZ

O que você deseja de presente de Natal? Nesta época do ano, as pessoas refletem sobre a vida e seus desejos e necessidades. Muitos estão em busca de emprego, outros querem fazer um curso, viajar, estar com os amigos. Com o intuito de descobrir quais os pedidos da população para o Papai Noel, o repórter Sullivan Silva se vestiu como o bom velhinho e foi para a Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica.

No local, ele ouviu relatos alegres e tristes, mas todos carregados de esperança. Os presentes mais pedidos são oportunidades de emprego. Além disso, houve quem contou que quer uma esposa, filhos, estudo, casa própria e brinquedos.

A estudante Luciele da Silva Peixoto Souza, de 18 anos, estava passando pela avenida durante a reportagem. Com a filha Roberta, de 1 ano, no colo e com um olhar curioso, ela se aproximou até ser convidada a sentar ao lado do Papai Noel.

No entanto, a missão que ela tinha naquele dia não era das melhores. Vivendo de favor na casa da sogra, a jovem e o marido estão desempregados e, por conta disso, estava indo trancar um curso de atendente de farmácia, recepcionista, auxiliar odontológico ou auxiliar médico. A despesa dela com o curso era de R$ 150 ao mês.

O ano foi ruim, mas acredito em dias melhores. Meu sonho é ter minha casa própria, quero pedir a Papai Noel para trabalhar e não depender de outras pessoas. Atualmente, todo dinheiro que entra é para comprar fraldas para minha filha

Outro que se aproximou do Noel foi o promotor de vendas Davi Ribeiro, de 18 anos, que também busca um emprego fixo. Ele faz trabalhos temporários há dois anos, desde que decidiu mudar de vida. Após o nascimento do filho, em 2016. Na adolescência, passou por momentos difíceis em família, com frequentes conflitos entre os pais.

Um dos seus principais desejos é dar um futuro melhor para o filho. Desde jovem preferia a rua à minha casa devido aos conflitos de meus pais. Aconteciam muitas agressões e não gostava de presenciar. Vivia na rua. Mas não quero mais isso, meu filho é prioridade, aponta.





OUTROS PEDIDOS

Mudança

Crédito: Marcelo Prest | GZ

O promotor de vendas Davi Ribeiro conta que mudou de vida após o nascimento do filho em 2016. Agora, ele busca por um emprego fixo. O único sonho é esse, o restante Deus ajuda e a gente corre atrás.

País melhor

Crédito: Marcelo Prest | GZ

Pedro Braz, de 58 anos, deseja que o país tenha menos corrupção e mais oportunidades. Ele quer entrar no mercado de trabalho. Tive que vender picolé porque não consigo emprego devido a minha idade.

Casamento

Crédito: Marcelo Prest | GZ

O gari Lecy de Souza, de 47 anos, tem dois pedidos para o Papai Noel: um emprego e uma namorada. Espero que as coisas melhorem a partir de janeiro. Meu sonho é casar e ter filhos, contou.

Amigos

Crédito: Marcelo Prest | GZ

Lara Perugia tem apenas 4 anos, mas coleciona sonhos. Além de brinquedos, como uma casa de boneca na árvore, ela quer estar rodeada de gente. Quero brincar com um monte de amigos da escola.

Estudo e carreira

Crédito: Marcelo Prest | GZ