Qual é o seu pedido para o Papai Noel?

O que você deseja de presente de Natal? Nesta época do ano, as pessoas refletem sobre a vida e seus desejos e necessidades. Muitos estão em busca de emprego, outros querem fazer um curso, viajar, estar com os amigos. Com o intuito de descobrir quais os pedidos da população para o Papai Noel, o repórter Sullivan Silva se vestiu como o bom velhinho e foi para a Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica.
No local, ele ouviu relatos alegres e tristes, mas todos carregados de esperança. Os presentes mais pedidos são oportunidades de emprego. Além disso, houve quem contou que quer uma esposa, filhos, estudo, casa própria e brinquedos.
A estudante Luciele da Silva Peixoto Souza, de 18 anos, estava passando pela avenida durante a reportagem. Com a filha Roberta, de 1 ano, no colo e com um olhar curioso, ela se aproximou até ser convidada a sentar ao lado do Papai Noel.
No entanto, a missão que ela tinha naquele dia não era das melhores. Vivendo de favor na casa da sogra, a jovem e o marido estão desempregados e, por conta disso, estava indo trancar um curso de atendente de farmácia, recepcionista, auxiliar odontológico ou auxiliar médico. A despesa dela com o curso era de R$ 150 ao mês.
O ano foi ruim, mas acredito em dias melhores. Meu sonho é ter minha casa própria, quero pedir a Papai Noel para trabalhar e não depender de outras pessoas. Atualmente, todo dinheiro que entra é para comprar fraldas para minha filha
Outro que se aproximou do Noel foi o promotor de vendas Davi Ribeiro, de 18 anos, que também busca um emprego fixo. Ele faz trabalhos temporários há dois anos, desde que decidiu mudar de vida. Após o nascimento do filho, em 2016. Na adolescência, passou por momentos difíceis em família, com frequentes conflitos entre os pais.
Um dos seus principais desejos é dar um futuro melhor para o filho. Desde jovem preferia a rua à minha casa devido aos conflitos de meus pais. Aconteciam muitas agressões e não gostava de presenciar. Vivia na rua. Mas não quero mais isso, meu filho é prioridade, aponta.
OUTROS PEDIDOS
Mudança
O promotor de vendas Davi Ribeiro conta que mudou de vida após o nascimento do filho em 2016. Agora, ele busca por um emprego fixo. O único sonho é esse, o restante Deus ajuda e a gente corre atrás.
País melhor
Pedro Braz, de 58 anos, deseja que o país tenha menos corrupção e mais oportunidades. Ele quer entrar no mercado de trabalho. Tive que vender picolé porque não consigo emprego devido a minha idade.
Casamento
O gari Lecy de Souza, de 47 anos, tem dois pedidos para o Papai Noel: um emprego e uma namorada. Espero que as coisas melhorem a partir de janeiro. Meu sonho é casar e ter filhos, contou.
Amigos
Lara Perugia tem apenas 4 anos, mas coleciona sonhos. Além de brinquedos, como uma casa de boneca na árvore, ela quer estar rodeada de gente. Quero brincar com um monte de amigos da escola.
Estudo e carreira
A pequena Jacyany Vicente, de 6 anos, está cheia de desejos, entre eles estudar muito e ser advogada. Quero pedir ao Papai Noel para ir à escola e ser advogada quando crescer. Também quero uma boneca.