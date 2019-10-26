PT realiza festa de aniversário de Lula em Vitória

Pessoas fazem festa na praça Costa Pereira para o ex-presidente Lula Crédito: Sullivan Silva

Militantes do PT realizam na tarde deste sábado (26), um ato em comemoração ao aniversário de 74 anos do ex-presidente Lula. O evento acontece ao lado da Praça Costa Pereira, no Centro da Capital.

Sobre a não autorização da Prefeitura de Vitória para a realização do evento, Isaías Santana, um dos organizadores do ato disse que a praça é do povo e precisa ser ocupada. E teorizou: Se a Polícia Militar ou a Guarda Municipal reprimir uma manifestação pacífica, estará pisoteando a nossa Constituição e isso demonstraria que não estamos mais no Estado democrático de direito e sim num Estado policial.