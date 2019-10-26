PT realiza festa de aniversário de Lula em Vitória

Militantes do PT realizam na tarde deste sábado (26), um ato em comemoração ao aniversário de 74 anos do ex-presidente Lula. O evento acontece ao lado da Praça Costa Pereira, no Centro da Capital.
Nesta semana os organizadores afirmaram ao colunista de A Gazeta, Leonel Ximenes, que não iriam utilizar palanque e trio elétrico no evento. Realmente, isso foi cumprido. Eles ocupam o início da Rua Sete com mesas e cadeiras sem obstruir a passagem de pedestres em um ato tranquilo. Faixas com dos dizeres "Lula Livre" foram erguidas no antigo hotel Imperial.
Sobre a não autorização da Prefeitura de Vitória para a realização do evento, Isaías Santana, um dos organizadores do ato disse que a praça é do povo e precisa ser ocupada. E teorizou: Se a Polícia Militar ou a Guarda Municipal reprimir uma manifestação pacífica, estará pisoteando a nossa Constituição e isso demonstraria que não estamos mais no Estado democrático de direito e sim num Estado policial.
O ex-presidente Lula está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, desde o dia 7 de abril de 2018. Ele foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação penal envolvendo um triplex no Guarujá.