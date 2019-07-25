Psicólogos fazem atendimento de graça na Serra

Publicado em 25 de julho de 2019 às 19:31
Em uma ação social na Serra, o Instituto Psicologia Para Todos promoverá atendimento psicoterápico gratuito para a população, no dia 27 de julho, na praça de Laranjeiras, com sete psicólogos disponíveis. O evento funcionará como uma triagem e os pacientes poderão ser encaminhados para um atendimento aprofundado no instituto.
Considerando a falta de acessibilidade aos serviços de Psicologia, o instituto quer aproximar a população ao atendimento psicoterápico. A psicóloga e presidente do Psicologia Para Todos, Felismina Augusta, reconhece que existe uma resistência ao atendimento, mas que uma das causas do evento é exatamente aproximar o indivíduo do profissional de psicologia. “Ainda existe uma imagem mental de que a psicologia é um serviço muito caro, queremos mudar isso”, diz.
Felismina conta que o instituto promove eventos de auxílio psicoterápico gratuito à população durante todo o ano. Segundo ela, já foram mais de 7 mil pessoas indiretamente afetadas pelo projeto apenas em 2019. “Fazemos palestras em escolas da rede pública e privada, além de conversar com funcionários de empresas. Nos atendimentos psicoterápicos diretos, foram 539 pessoas atendidas”, diz.
Além dos atendimentos à população, Felismina afirma que uma das motivações do instituto é proporcionar acesso de recém formados à prática. De acordo com ela, a experiência adquirida no Instituto é importante para a vida profissional dos jovens para entrarem no mercado de trabalho. “Contamos hoje com 7 psicólogas, uma psiquiatra, uma fonoaudióloga e uma nutricionista, além de seis psicólogas voluntárias”, informa.
Parceria com o Tribunal de Justiça
O Instituto Psicologia Para Todos formalizará no dia 19 de agosto uma parceria com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A medida visa acolher mulheres que sofrerem violência doméstica e as vítimas receberão atendimento psicoterápico gratuito.
