Gratuito

Psicólogos fazem atendimento de graça na Serra

Atendimentos fazem parte de um evento social do Instituto Psicologia Para Todos, com sete profissionais disponíveis

Publicado em 25 de julho de 2019 às 19:31 - Atualizado há 6 anos

Crédito: ShutterStock

Em uma ação social na Serra, o Instituto Psicologia Para Todos promoverá atendimento psicoterápico gratuito para a população, no dia 27 de julho, na praça de Laranjeiras, com sete psicólogos disponíveis. O evento funcionará como uma triagem e os pacientes poderão ser encaminhados para um atendimento aprofundado no instituto.

Considerando a falta de acessibilidade aos serviços de Psicologia, o instituto quer aproximar a população ao atendimento psicoterápico. A psicóloga e presidente do Psicologia Para Todos, Felismina Augusta, reconhece que existe uma resistência ao atendimento, mas que uma das causas do evento é exatamente aproximar o indivíduo do profissional de psicologia. “Ainda existe uma imagem mental de que a psicologia é um serviço muito caro, queremos mudar isso”, diz.

Essa reportagem foi escrita por um participante do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta Crédito: Divulgação

Felismina conta que o instituto promove eventos de auxílio psicoterápico gratuito à população durante todo o ano. Segundo ela, já foram mais de 7 mil pessoas indiretamente afetadas pelo projeto apenas em 2019. “Fazemos palestras em escolas da rede pública e privada, além de conversar com funcionários de empresas. Nos atendimentos psicoterápicos diretos, foram 539 pessoas atendidas”, diz.

Além dos atendimentos à população, Felismina afirma que uma das motivações do instituto é proporcionar acesso de recém formados à prática. De acordo com ela, a experiência adquirida no Instituto é importante para a vida profissional dos jovens para entrarem no mercado de trabalho. “Contamos hoje com 7 psicólogas, uma psiquiatra, uma fonoaudióloga e uma nutricionista, além de seis psicólogas voluntárias”, informa.

Parceria com o Tribunal de Justiça

O Instituto Psicologia Para Todos formalizará no dia 19 de agosto uma parceria com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A medida visa acolher mulheres que sofrerem violência doméstica e as vítimas receberão atendimento psicoterápico gratuito.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta