Home
>
Grande Vitória
>
Psicóloga sobre o autismo: "Tratamento por toda a vida"

Psicóloga sobre o autismo: "Tratamento por toda a vida"

A psicóloga e doutora em Psicologia Mylena Pinto Lima explica que o diagnóstico de autismo deve ser cuidadoso e que, quanto antes identificado, melhor a eficacia do tratamento