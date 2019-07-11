Proposta na Assembleia

Projeto prevê que Transcol tenha tomada para recarregar celular

A proposta é de autoria do deputado Danilo Bahiense (PSL)

Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) prevê que seja implantado em linhas do sistema Transcol pontos de energia para que celulares, tablets e objetos similares possam ser recarregados nos coletivos. A proposta é de autoria do deputado Danilo Bahiense (PSL).

De acordo com o projeto, a instalação das tomadas seria de responsabilidade da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop). "A finalidade de atender à demanda dos cidadãos em seus deslocamentos que por incontáveis vezes ficam impossibilitados de se comunicar por conta dos esgotamento da bateria de seus dispositivos móveis".

A proposta ainda afirma que o valor da passagem não pode sofrer reajuste devido ao investimento com os pontos de energia. "A instalação ocorrerá de modo a não onerar o preço da tarifa ou gerar subsídio aos sistemas de transportes, ficando autorizados publicidade e outros mecanismos de suporto dos custos", dizia a proposta.

O projeto foi lido no plenário da Assembleia e será encaminhada às comissões para análise. Se aprovada, o texto segue para sanção do governador do Estado, Renato Casagrande.

Acionada pela reportagem do Gazeta Online, na noite desta quinta-feira (11), a Setop informou que não irá se manifestar sobre o projeto de lei.

