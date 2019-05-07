Home
>
Grande Vitória
>
Projeto prevê construção de vias de acesso ao Morro do Moreno

Projeto prevê construção de vias de acesso ao Morro do Moreno

As ruas Xavier, Xingu e Arthur Bernardes passarão por drenagem e pavimentação; a obra custará cerca de 1,5 milhão e deve durar em torno de cinco e seis meses