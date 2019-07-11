Home
Projeto do ES participa de seleção para reconstrução em Notre-Dame

O concurso internacional vai definir o projeto arquitetônico para a reconstrução do teto, que foi destruído em um incêndio em abril deste ano

Publicado em 11 de julho de 2019 às 00:21

 - Atualizado há 6 anos

Escritório de arquitetura, em Vila Velha, está concorrendo em um concurso que vai definir quem vai reconstruir o teto da catedral Crédito: Divulgação | Maarquitetura

A reconstrução do teto da catedral Notre-Dame, em Parisque foi atingida por um incêndio em abril deste ano — poderá ter um 'toque' capixaba. É que dois arquitetos, que possuem um escritório em Vila Velha, foram selecionados para participar de um concurso internacional que vai definir o projeto arquitetônico para a catedral.

Ao Gazeta Online, o arquiteto Alexandre Martins Alves contou que o projeto para o novo teto da catedral foi criado com a também arquiteta Luciana Bandeira, em cerca de um mês. A proposta, segundo ele, é embasada em um conceito minimalista. "A ideia foi trabalhar algo com um designer mais minimalista, um designer contemporâneo, que contrastasse com o edifício gótico, mais antigo, histórico, que tenha um caráter de monumento mesmo", explicou. 

Na proposta dos arquitetos, o teto do monumento seria aberto ao público. O interior seria dedicado à memória e a história do edifício, segundo Alexandre. "Hoje, você indo lá, você tem acesso a uma pequena varanda, entre as duas torres, que não foram afetadas pelo incêndio. Então a ideia é conectar essa varanda, com o espaço. Esse acesso ao público já abria novas vistas para a cidade", disse. Na vista interna, as obras são do artista capixaba Rodolpho Valdetaro.

COMO VOTAR

A votação, que está em aberto desde o dia sete deste mês, vai até dia 31 de julho. O projeto, de número 10278, pode ser votado por meio site. A expectativa é grande, de acordo com o arquiteto. "Eu estou me surpreendendo em como as pessoas têm se envolvido, compartilhando o projeto. Aparentemente, o pessoal gostou da ideia também", finalizou. 

